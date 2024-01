DEBATT: "Hur tänker Vimmerby kommun?"

I kransorterna får vi svaret att om skolorna läggs ner har vi inget annat val än att bussa barnen till andra skolor – men när det blir platsbrist inne i Vimmerby så hyr man in paviljonger (många gånger med undermålig ventilation) så stadsbarnen inte ska behöva bussas ut till kransorterna där det finns plats i befintliga skolor.

Var finns logiken i detta?

Att mindre barn ska behöva åka buss längre sträckor är alltid av ondo, men då kan man ju ställa sig frågan om det inte är bättre för stadsbarnen i låg- & mellanstadiet att få åka ut till lugnare skolor med färre elever per klass & ”naturen runt hörnet” än att kransortsbarnen som är vana vid lugnet (& kanske redan hade en bra bit att åka till befintlig skola) ska behöva åka in till stora skolor med högstadieelever & stora klasser? (Nu har jag inte riktigt koll på om alla låg- & mellanstadieelever får plats i de kransortsskolorna som finns kvar, men det borde väl gå att lösa genom att flytta ut fritids ur de skolor där de flyttat in eftersom elevantalet varit lågt.)

Här har ju Vimmerby kommun ett guldläge att profilera sig som barnens kommun & inte bara stad, & här tar man tillvara vikten av att få uppleva & lära sig att vistas & verka i naturen på nära håll – finns ju stor utvecklingspotential här!

Förlorar ännu mer service

Dessutom, när kransorterna förlorat allt så är det ju Vimmerby stad som är den lilla i centraliseringen, vi minns väl alla när Nordea lade ner sitt kontor i Vimmerby…Detta gör ju också att det kan bli en ren högstadieskola eller två inne i Vimmerby så skolbygge kan skjutas på framtiden, utan att skjuta på målet med endast högstadium i skolan/skolorna.

Om skolorna skulle läggas ner:

- Skolpeng till andra kommuner, hur många barn kommer att byta till skola i annan kommun för att det är närmare & någon förälder ändå jobbar där – vad riskerar kostnaden att bli för detta?

- De tomma fastigheterna ska fortfarande underhållas & värmas upp, så kostnaderna försvinner ju inte helt.

- Det ska försöka hittas nya användningsområden för dessa tomma lokaler & kommunen har väl inga planer på att flytta ut några av sina verksamheter...

- Kransorterna kommer förmodligen att förlora ännu mer service.

- Föryngringen i kransorterna lär ju utebli, ska vi ha rena pensionärsorter & inte låta våra barn växa upp i friska luften ute i naturen?

- För dem som nu höjer rösten om att det kommer att kosta att skjutsa ut barnen till kransorterna, det kostar lika mycket att skjutsa in barnen till staden…

- Dessutom finns ju en markant ökad risk att det kommer att kosta i det långa loppet med barnens psykiska hälsa som insats, med större klasser & stökigare miljö.

Jessica Hederud

Conny Gunnarsson

Landsbygdspartiet oberoende Vimmerby