GLENNFALK: Vårt samhällssystem och sätt att leva skakar i grunden

Jag har följt debatten om gängkriminaliteten från alla partier, poliser och forskare och kommit fram till att sossarna har ett mycket bra förslag.

Man säger att ”barn och ungdomar i riskmiljö ska punktmarkeras”.

Jag har funderat på detta och tycker det är ett bra förslag. Om man nu verkligen menar punktmarkering.

När Magdalena Andersson (s) i ”Lördagsintervjun” i P1 utvecklade detta sa hon att barnen skulle hämtas i hemmet till skolan, "markören” skulle vara med hela vägen och också hem från skolan.

Jag skulle vilja tillägga; stanna tills barnet somnat (beroende på om föräldrarna var kapabla eller inte.

Jag tänker så här: Vad kostar det att anställa 2000 punktmarkerare, vi kan kalla dem markörer, som under flera år ser till att dessa barn och ungdomar i riskzonen inte nås av gängkriminella, kommer in rätt i samhället, i föreningslivet och i skolan – gentemot vad det kostar om de kommer in i gängen för att till slut hamna i fängelse eller rent av dödas?

Det handlar ju ytterst om kapaciteten hos familjen. Familjen är starten på gängbekämpningen. Det är första positionen, fronten. Lyckas föräldrar, familjen, så kommer barnet in i rätt spår. Misslyckas man, eller behöver hjälp, så finns markören att tillgå.

Mängder av anställda

Vi har i detta land mängder av anställda i offentlig sektor; kommuner, regioner och stat. Och det tycks hela tiden bli fler. Att poliserna blir fler kan jag köpa, de skapar trygghet. Men det blir också fler fängelser, fler fångvaktare, fler väktare, fler socialarbetare och också fler inom vården som behöver ta hand om drogskadade barn och ungdomar. Lägg ihop dessa kostnader och jämför med vad markörer skulle kosta för dessa 2000 barn i riskzonen. Ja, det är ett bra sosseförslag.

Visst, vi får aldrig sossarna att medge att man såg naivt på invandringen och den kriminalitet ett utanförskap skapade (moderaterna har medgett sina misstag – faktiskt).

Men vi släpper det nu, alla känner misstagen med både migration och integration, och fokuserar på att skapa ett samhälle där gängvåldet bromsas – då handlar det om att samverka kring alla goda förslag.

Det finns många åtgärder som kommer det närmaste året, som kommer att försvåra för gängen och de kriminella, men jag hoppas att regeringen tar till sig också av sossarnas förslag, en del är riktigt bra.

Vårt sätt att leva skakar i grunden

Vi behöver fler vuxna i skolan, vi behöver stöd i föräldraskapet till familjer som inte klarar sina barn, vi behöver kanske väktare i skolan som direkt kan omhänderta de elever som lärarna inte kan hantera (och varför ska de ”hantera” elever…? De ska ju förmedla kunskap och träna studieförmåga och inlärning, inget annat). Under ett antal år framöver behöver vi hårda tag, absolut, men också förebyggande åtgärder som är mer långtgående än de som sossarna skapade förra mandatperioden och de som nu är på förslag från regeringen. Familjen och skolan är nyckelpositioner. Och ta gärna in föreningslivet i diskussionerna, eldsjälarnas engagemang och ambition är guld värt när det handlar om att fostra i kamratskap och inte bara tävling, att fostra i vänskap på ett bredare plan.

Uppriktigt sagt, i detta läge, bryr jag mig inte om vilket parti som vinner eller förlorar ett val. I detta läge är det politikerna som ska göra rätt val. För samhällets skulle. Partitaktiken och det politiska spelet får läggas undan i dessa tider.

Ett helt samhällsystem, vårt sätt att leva, skakar ju i grunden.

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna.