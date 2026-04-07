Ordförande nöjd med restaurangsatsningen – mer på gång för klubbens utveckling

Tobo Golfklubbs ordförande Micael Glennfalk ser positivt på den verksamhet som Guldkringlan har öppnat upp på anläggningen med både restaurang och 9,5-kiosk. Klubben slår sig inte till ro utan det finns planer på mer för golfklubbens utveckling.

Guldkringlan hade grand opening för sin golfrestaurang på skärtorsdagen och öppnade den för allmänheten på långfredagen. Klubbens ordförande Micael Glennfalk var en av gästerna på skärtorsdagens tillställning, njöt av maten i goda golfares lag och konstaterade glatt hur väl satsningen har fallit ut.

– Jag tycker att det har blivit jättebra. Det är fantastiskt med det här folket som finns i den här klubben. Vi gjorde upp en lista tillsammans med Hesselgårds på Guldkringlan om vad de ville ha och vi redogjorde för kraven som vi tycker att en golfrestaurang ska ha. Det råkade passa ganska bra och vi tog upp ett hål i golvet och gjorde en ny 9,5:a här nere som jag också tror blir bra, säger Micael Glennfalk.

"Ligger mer hos våra egna spelare"

När golfklubben gjorde klart med Guldkringlan som ny ägare till golfrestaurangen berättade Micael Glennfalk att det var viktigt att se till att restaurang och klubbhus fungerar efter att man har satsat hårt på banan och värdskapet i flera års tid.

– Guldkringlan är större, har större verksamhet och lättare för att få ekonomi i sina inköp och lättare för att få ut sina varor. De kan ändå hålla bra priser och det tror jag är viktigt om man ska få golfarna att stanna till på 9,5:an och skrota sin termos med kaffe som man har med sig.

Hur ser du på chanserna till det?

– Jag tror att medlemmarna ser att det är tvunget. Vi har inte ekonomi i någon golfrestaurang om inte medlemmarna också ställer upp och det är majoriteten av de som spelar. Green fee-gästerna kommer alltid och kommer bli stormförtjusta i restaurangen. Det ligger mer hos våra egna spelare, att de kommer och nyttjar 9,5:an och tar en lunch.

Joakim Hesselgårds uttalande om att det ska vara en fin restaurang tillsammans med en fin golfbana tar Micael Glennfalk fasta på.

– Ett bra signum för en golfbana är att man också har en bra restaurang och ett bra värdskap. Golfklubbarna lever väldigt mycket på golfgäng som åker omkring. Fredensborg är med i dag och säljer jättemycket green fee-biljetter till oss.

Positivt ekonomiskt resultat

Tobo Golfklubb har årsmöte i slutet av april månad och Glennfalk ser positivt på föreningens ekonomiska läge.

– Vi kommer redovisa nästan lika bra resultat som i fjol som då var ett rekordår. Vi har kunnat investera i en ny ruffklippare och en ny greenklippare kommer nu i april. Slipaggregat och annat haf gjort att vi har kunnat hålla banan i ett bra skick. Banan är redan nu otroligt bra och greenerna är fantastiska.

Jämfört med hur det var tidigare har det skett en stor förändring, enligt Micael Glennfalk.

– Då öppnade vi runt 1 maj ungefär, vilket är en hel månad senare mot vad vi öppnar nu. Vi hade problem med snömögel och fick gå ner på halv green fee. Det är tråkiga minnen, men nu är det jättebra och vi har ett bra gäng som jobbar på banan.

Glennfalk berättar vidare att det har vidtagits åtgärder för att få ordning på ekonomin.

– Vi har tagit bort två fastanställda. Vi var fem banarbetare tidigare och nu är vi tre. Vi jobbar med sommaranställda för att kunna få en bättre ekonomi. Ska man driva en golfklubb eller även en förening i dag så tror jag att man måste tänka väldigt företagslikt och titta på kostnader, volymer och intäkter. Vi vågade höja medlemsavgifterna förrförra året. Vi låg still i fjol och ligger still i år också. Det kan man göra först när man har en bana som man kan visa upp och då är medlemmarna beredda. För fem år sedan ville man nästan lämna Tobo som medlem. Vi har ökat från 700 till nästan 900 medlemmar på de här åren.

Tror du att ni kan komma upp i 1 000 medlemmar?

– Det ökar fortfarande. Tidigare hade vi en firma i Malmö som skötte medelshanteringen mot en ganska stor peng och det vi har gjort är att vi har en egen ekonomifunktion som tar hem det och gör det på hemmaplan. Vi sparar pengar på att sköta ekonomin själva.

Så ska klubben utvecklas ytterligare

Banan, restaurangen och värdskapet är tre viktiga beståndsdelar på en golfklubb, enligt Micael Glennfalk.

– Som ny aktör här är det viktigt att man kommer in i Tobo-familjen med ett värdskap som också vi representerar. När man kommer in på parkeringen ska man känna att allt är homogent och att alla beter sig på samma sätt, tar emot gästerna och ser gästerna som en tillgång.

Golfklubbens nuvarande vision sträcker sig fram till 2029 och indikerar tydligt på att banan står högst i kurs.

– Vi bygger upp restaurangen och bygger upp ställplatser – och till syvende och sist kommer det fram till banan. Den är den som drar golfaren. Du kan ha hur mycket som helst runt omkring men banan är prio ett för golfaren. Det är därför vi har lagt jättemycket pengar på banan.

Glennfalk går efter årsmötet in på sitt fjärde år som ordförande och har planer på att han vill fortsätta utveckla verksamheten.

– Jag har sagt att jag ska sitta fem år. Jag har projekt som jag vill göra och som styrelsen är med på att göra. Nästa delsteg är att vi ska uppgradera vår driving range, underhålla klubbhuset utvändigt och titta på dubbelgreen. Vi har en plan på att slå ihop och göra en dubbelgreen på hål nio och hål 18 och det ligger några år framåt i tiden. Det blir två flaggor på en dubbelt så stor green och som golfare får man den gamla nians green som träningsområde.

Dina tankar för att utveckla anläggningen har inte stillats?

– Nej, vi har visioner och först kommer alltid banan. Banan tar pengarna och får vi pengar över så får vi titta på vad vi kan göra.