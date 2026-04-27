REKORDÅR FÖR TOBO GK – RESULTAT PÅ 1,7 MILJONER

Det går bra för Tobo GK. Nyligen öppnade Guldkringlan sin restaurang och 9,5-kiosk och under helgens årsmöte presenterades ett fint ekonomiskt resultat. På bilden Guldkringlans vd Joakim Hesselgård och Tobo GK:s ordförande Micael Glennfalk. Foto: Ossian Mathiasson

Årsmöte för Tobo GK. Då presenterade klubben supersiffror för 2025. Ökat medlemsantal, fler green fee-gäster och ett resultat på 1,7 miljoner. – Det är fantastiskt roligt och Tobo är unikt. Jag har aldrig varit med om en förening där det finns en sådan oerhörd aktivitetsnivå och arbetsvilja bland vanliga medlemmar, säger ordförande Micael Glennfalk.

Tobo GK är på frammarsch och på helgens årsmöte bekräftades de positiva vindar som blåser i klubben. Medlemsantalet ökade med drygt 150 personer och i slutet av förra året hade 898 personer medlemskap i Tobo GK. Sedan 2022 har klubben ökat sin omsättning med drygt två miljoner kronor och är nu över sju miljoner kronor. Resultatet som redovisades för 2025 landade på 1,7 miljoner.

– Det är ett rekordår för oss. Vi gör ett jättefint resultat och det känns fantastiskt bra. Revisorerna trodde först att det var något fel med siffrorna, säger Micael Glennfalk och nämner aktiva medlemmar och bra banarbetare som några av huvudanledningarna till den blomstrande ekonomin.

– Just nu klaffar allting på Tobo och det blir en positiv spiral. Man hör folk på stan som säger att de vill ta upp golfen igen och det är så roligt att höra. Vi har många i klubben som är arbetsvilliga och hjälper till. På städdagen senat var vi 102 personer jag kommer ihåg när det var 20. Dessutom har vi ett riktigt bra banarbetargäng med en duktig greenkeeper i Kristian (Petersen) som är oerhört kunnig.

Planer på ny driving range

Klubben har kunnat arbeta upp sitt eget kapital till -130 000 kronor från att för några år sedan ha haft ett negativt eget kapital på två miljoner.

– I golf-Sverige har ungefär 50 procent av klubbarna positivt kapital. Resten sitter på lån. Vi kommer att kunna vända till ett positivt kapital under det här året och det har stor betydelse för stabiliteten i föreningen. Vi får större utrymme att göra saker och ting, säger Micael Glennfalk.

Till nästa år finns bland annat planer på att bygga en ny och mer tillgänglighetsanpassad driving range med utslagsplatser under tak, belysning och asfaltgångar.

– Det ska vara möjligt att komma in med en rullator och slå några slag. Vi vill ha möjlighet att öka öppettiderna från tidig vår till sen höst. Vi märker att intresset för ”range-golf” ökar och det vill vi ta hänsyn till genom att öka tillgängligheten för människor som är äldre och inte orkar lika mycket längre.

Annons:

Fin start på 2026

Hittills under 2026 finns inga tecken på att uppgången för Tobo GK skulle avta.

– Under de första veckorna har vi haft fler green fee-gäster jämfört med förra året och det ser ut att fortsätta öka, även medlemsantalet. Vi hoppas att det håller i, säger Micael Glennfalk.