REPLIK av Glennfalk: "Tror ni biter er i svansen"

Sverigedemokraterna gav i en debattartikel i DV svar på min krönika om den vansinniga förändringen på arbetsmarknaden; att en invandrare ska ha 90% av medianlönen för att få behålla sitt uppehållstillstånd (annars ska arbetsgivaren betala böter på två basbelopp per anställd!) vilket skulle innebära att kommunerna och många branscher inte längre kan anställda invandrare. Och följden är att de utvisas. Vilket är det bakomliggande syftet.

SD menar att arbetskraften har utnyttjats oseriöst.

Man diskuterar med samma logik som lata kommuner: här på gatan kör en del för fort, istället för att ta dem så bygger vi ett väggupp. D.v.s. förändringen drabbar alla som kör på gatan, inte bara de som gör fel. Om man tillämpar den logiken blir den här världen svår att leva i.

Ni har så förbenat svårt att utvisa invandrare som utför brott, vilket ni annars har folkets stöd för, och för att göra något som stämmer med ideologin så ska ni utvisa invandrare som gör gott och lever laglydigt. Ni gör ett strategiskt misstag som drabbar den borgerliga sidan hårt. SD brukar tala om ”verkligheten här och nu” - den verklighet vi lever i här och nu innehåller invandrare som gör ett bra jobb, bemannar viktiga jobb och den verkligheten som vi vanliga svenskar (och företagare) upplever är det sådana jobb som inga infödda svenskar söker till i tillräckligt antal. Vill ni höja lönen för en invandrare som jobbar städ inom besöksnäringen eller sköter om våra gamla på hemmet till 34.000 i månaden så har ni inga arbetsgivare eller kommuner som kan betala de lönerna. Så enkelt är det. Det vet arbetsmarknadens parter, därför har de överenskommit andra löner.

Jag tror ni biter er i svansen. Synd bara att det svärtar den borgerliga regeringen som inte förmår stå emot.

Micael Glennfalk