Tre av fyra har tackat ja till vaccin – inga nya siffror efter det

I början av 2021, när förfrågan om vaccination gick ut till kommunens anställda inom äldreomsorg och LSS, tackade 75 procent ja till att ta vaccinet.

Några mer färska siffror har inte kommunen, bekräftar HR-chefen Marie Halldén.

"Vi har inga nya siffror på detta. När förfrågan om vaccination gick ut i slutet av 2020/början av 2021 var det ca 75 % av anställda inom äldreomsorg och LSS som tackade ja till vaccin. Samtliga som vaccinerades via Avonova fick båda sina doser av dem, Avonova var klara under juni månad. Efter det/Parallellt med det har ex sommarvikarier och nyanställda kunnat boka in tid för vaccination direkt via regionen. Likaså kan det vara medarbetare som inte tackade ja till vaccination via Avonova, men som senare har vaccinerat sig i takt med att regionen har släppt vaccinationstider", skriver Halldén i ett mejl.

Hur många har tackat nej?

"Vi har inte ställt frågan om man inte vill ta vaccin".

Oklara siffror

Det skulle kunna innebära att var fjärde vård- och omsorgsanställd i kommunen inte har vaccinerat sig. Så här svarar socialchef Anette Nilsson kring hur hon ser på det faktumet och kring diskussionen om vaccintvång för vårdpersonal.

"Ja, det är de siffror som finns sedan kommunen anordnade vaccination genom företagshälsovården i våras. Efter de tillfällena så får våra medarbetare vaccinera sig hos regionen vilket betyder att det är en högre andel som har vaccinerat sig. Möjligheten att vaccinera sig finns ju sedan fortlöpande", skriver hon i ett mejl.

Hon poängterar samtidigt att man hela tiden uppmanar till att vaccinera sig.

"Arbetsgivaren via cheferna som finns närmast medarbetarna uppmanar till vaccination då vi tycker det är viktigt", skriver Anette Nilsson.