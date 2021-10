Så mycket har invånarna i din kommun skänkt till Världens Barn

Nu har en sammanställning gjorts över hur mycket pengar som samlats in för insamlingen till Världens Barn hittills.

– Vi har mycket att fira och glädjas åt i kampanjen, säger Malin Duintjer, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn. Den här insamlingen är unik på så många sätt. Den bidrar både till en bättre framtid för barn i världen, men också till en gemenskap mellan alla de som går samman lokalt för att göra skillnad. Det finns en väldigt positiv kraft i det, säger Malin Duintjer, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn, i ett pressmeddelande.

Nu har kommunkampen avgjorts och allra mest per capita har invånarna i Arjeplog kommun samlat in. Där handlar det om nästan 136 kronor per capita.

Mest i Kalmar län, som är det näst mest generösa av alla län, per capita har Högsbyborna bidragit med. Där handlar det om 23.23 kronor per invånare.

Kalmarborna snålast

Våra kommuner, då?

Västerviks kommun har genererat drygt 423 700 kronor till insamlingen. Det motsvarar 11.55 kronor per invånare. För Hultsfreds kommuns del handlar det om drygt 107 000 kronor. Per invånare är det 7.52 kronor.

I Vimmerby kommun har insamlingen gett lite mer än 97 000 kronor. Per invånare räknat är det 6.21 kronor. Vimmerbyborna har skänkt mindre pengar i år till insamlingen än förra året, vilket de är ensamma om i länet.

I Kalmar kommun har insamlingen genererat drygt 166 800 kronor. Det motsvarar 2.40 kronor per invånare.

Den totala insamlingen pågår året ut och är ännu inte slut.

– Vi har nu passerat våra stora insamlingshelger, med gala på SVT och sändningar i Sveriges Radio P4, säger Malin Duintjer. Och det ser ut som att de lokala insamlingarna i landet ökar och vi har stora förhoppningar om ett fint resultat i slutet av året. Ett resultat som vi vet gör skillnad, säger Malin Duintjer.