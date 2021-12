Ljunghäll har vänt stora underskottet – så ser 2021 ut att bli för storföretaget

Efter en rad starka år med över 100 miljoner i vinst blev både 2019 och 2020 tunga för kommunens största privata arbetsgivare. Ljunghäll tappade drygt 240 miljoner i omsättning mellan 2019 och 2020.

Resultatet efter finansnetto förra året blev minus 91,9 miljoner kronor. Under 2021, trots en fortsatt pandemi, tycks Ljunghäll ha lyckats vända utvecklingen.

– I år har vi förbättrat oss. Det är ju förstås beroende på vilket resultat man pratar om, men när det gäller rörelsens resultat kommer vi hamna ungefär kring nollstrecket, säger vd:n Anders Melin.

Hur har ni lyckats vända på det?

– Vi har haft två tunga år, men vi har både bättre produktivitet och effektivitet. Under våren hade vi bra volym, men det som gör att vi inte kommer upp i helt rätt nivå är att vi under hösten drabbats av bristen på halvledare. Det gör att vi från september tills nu inte varit på den nivå som tidigare under året.

Vill öka omsättningen

Omsättningen landade på knappt 1,1 miljarder under 2020. Den ser ut att öka med tio procent 2021.

– Den landar på cirka 1,2 miljarder kronor. Vår plan för nästa år är omkring 1,45 miljarder kronor. Kommer volymerna så finns förutsättningarna för det, men om volymerna är kvar där de är nu så blir det naturligtvis inte så att resultatet kommer stiga så mycket som behövs heller. Men vi räknar med ett klart bättre resultat.

Vad får ni för signaler inför 2022?

– Det här året har varit väldigt komplext att hantera med upp- och nedgångar samt plötsliga stopp. Alla kunder tror att första kvartalet kommer speglas lite av osäkerhet, men därefter ser orderböckerna bra ut hos våra kunder. Vi hoppas kunna komma upp i de volymer vi räknat med och vi ska öka nästa år.

Ligger på 530 anställda

Det italienska bolaget Gnutti Carlo tog över Ljunghäll för drygt sju år sedan. De är förstås inte nöjda med resultaten de två senaste åren.

– Ägarna är nöjda med att det går åt rätt håll, men de är inte nöjda med resultatet som sådant. Man kan inte ha en verksamhet som inte går ihop och det är mycket pengar de har investerat, säger Anders Melin och fortsätter:

– Vi mäter ju mycket i EBITDA, vilket är rörelsens resultat minus avskrivningar, och där vill vi upp på tvåsiffriga procentsiffror. Vi är på väg däråt och hoppas att vi gör det under nästa år.

Ljunghäll har cirka 530 anställda i Södra Vi och det lär inte bli särskilt många fler under nästa år.

– Vi kommer nog inte öka på den fasta sidan. När det gäller den rörliga sidan, så kan det bli så att vi får behov av att anställa. Men det är ju först när det händer som det blir aktuellt.

Är det några större investeringar på gång?

– Vi har många nya produktlanseringar med våra kunder. Under året som kommer växer vi mycket med Scania. Vi har spännande investering i ny teknik också och det kommer bli en klar fördel. Det ska vi göra under 2022.