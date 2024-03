Ett 30-tal får gå från storföretaget: "Alltid tråkigt"

Flera företag, inte minst inom byggbranschen, har upplevt svåra tider. För Vimmerby kommun största privata arbetsgivare, Ljunghäll AB, har läget varit ett annat.

Men nu tvingas Ljunghäll plocka bort inhyrd personal. Det rör sig alltså inte om några varsel om uppsägningar.

– Vi anpassar oss efter kundernas behov och det är några kunder som har dragit ned. Då har vi agerat utifrån det, säger Ljunghälls vd Anders Melin.

Hur många rör det sig om?

– Det är cirka 30 stycken.

Hur ser du på läget totalt sett?

– Vi ser en viss osäkerhet bland våra kunder om volymutvecklingen under året. Jag vet att jag tidigare har sagt att vi trodde att det skulle vara ganska stabilt under våren, men att hösten var osäker. Vi har upptäckt att en viss osäkerhet har smugit sig in redan nu under kvartal två. Det är tidigare än förväntat, men jag vill inte se oroande på det. Det som sker nu är en viss anpassning av det som våra kunder möter med en vikande försäljning. Då är vi lite försiktiga.

Inte risk för varsel

Ljunghäll har en del inhyrd personal för att kunna ha en flexibilitet vid snabba svängningar.

– Men det är alltid tråkigt oavsett vem det är som, temporärt eller för lång tid, lämna företaget. Jag tycker om människorna här och vi ser gärna att vi får behålla alla, men tyvärr är inte verkligheten sådan.

Ser du risk för att ni behöver lägga varsel?

– I dagsläget ser jag inte den punkten framför mig.

Hur ser läget ut framåt?

– Jag tror att vi kan få vara beredda på vissa ytterligare justeringar, men inga större. Så ser jag bilden i dag. Jag tror och hoppas att vi ska kunna hantera vissa fluktationer med små medel.

Ljunghäll är nu cirka 580 medarbetare.