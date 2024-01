Efter flera tuffa år – så blev 2023 för största arbetsgivaren

För många inom näringslivet var 2023 ett tufft och jobbigt år. Men för Ljunghäll blev det en vändning. Storföretaget i Södra Vi hade fyra raka röda bokslut bakom sig, men förra året blev det bästa på flera år.

– Vi har inget definitivt resultat färdigt ännu, men vi kan säga att det är ett resultat som når upp till de förväntningar som var satta på år 2023. Det betyder inte att vi är nöjda och vi behöver komma längre, men förhoppningsvis tar vi steg på den stegen under 2024, säger Ljunghälls vd Anders Melin.

Omsättningen är närmare 1,5 miljard och Anders Melin säger att det är flera förklaringar till att man tagit steg i rätt riktning.

– Vi tog ett litet steg i rätt riktning 2022 efter några tuffa år och vi tog ett större steg 2023. Nu vill vi ta ett lika stort kliv under 2024. Det är en kombination att vi ökat effektiviteten och fått in mer volym. Vi har kommit upp med de nya produkterna, så att det börjar ge bättre utdelning i produktionen.

Vill inte ge några siffror

Några siffror för det nyligen passerade året vill han inte gå in på.

– Det finns så många olika typer av resultat och folk läser olika. Vi utgår från om vi är nöjda eller inte och vi är nöjda med 2023 så till vida att vi nått det vi sagt vi skulle nå. Sedan behöver vi förbättra oss ytterligare.

Om man tittar på resultat efter finansnetto?

– Just finansetto har varit jobbigt för oss eftersom euron har varit alldeles för dyr. Vi finansieras av ett utländskt bolag och vår finansiering sker i euro. Då kostar det på nedersta raden.

När kan bokslutet för 2023 vara klart?

– Bokslutet är internt och vi kommer inte släppa något förrän tidigast i kvartal två.

Elektrifieringen fortsätter

Inför 2024 finns fortsatt en hel del orosmoln på himlen.

– Det är det allmänna läget, både det finansiella och det politiska. Det är väldigt instabilt, men som det ser ut nu så ser det första halvåret rätt okej ut. Volymerna ser ut att ligga någorlunda väl men det är andra halvåret som är lite mer osäkert. Man vet inte vad som händer med fordonsindustrin och läget rent allmänt i konjunkturen. Vi vet inte hur mycket lastbilar som kommer säljas andra och tredje kvartalet och det påverkar förstås oss i tredje och fjärde kvartalet.

Ljunghäll fortsätter att investera i nya projekt gällande elektrifieringen.

– Vi fortsätter med de nya produkter vi har tagit, men volymmässigt är elektrifieringen en väldigt liten där är vi är nu. Vi kommer öka med våra kunder och vad våra kunder gör är helt avgörande. Jag tänka mig att det tar mer fart 2026, 2027 och 2028.

600 som arbetar

Ljunghäll har cirka 600 personer som jobbar på företaget. Det är både anställda och inhyrd personal inräknat i den numerären.

– Det är en bra siffra just nu. Vad vi vet utifrån just nu, så kommer vi ligga på samma nivå. Men sedan beror det på konjunkturen. Vi har budgeterat med en volym på ungefär samma nivå och då är det samma antal anställda. Sedan måste vi ytterligare effektivisera oss och det behöver vi jobba med under det här året.