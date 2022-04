Nu har kommunens nya kontaktcenter öppnat: "En väg in är mer än en dörr"

Efter invigningen av stadshuset 1976 har entrén sett likadant ut. Det som var toppmodernt och fräscht 1976 var inte det 40 år senare.

Redan 2014 genomfördes en förstudie och 2017 fattades beslutet att göra en omfattande ombyggnation. Nu är byggarbetsplatsen borta och kommunen kan välkomna besökare till en ny entré och det som kallas för kontaktcenter.

– Vi har haft en uråldrig entré och det första vi funderade över var att göra det mer välkomnande. När man kommer till kommunen ska man känna sig välkommen, säger Helen Nilsson (S), oppositionsråd nu men kommunalråd när beslutet togs.

Det viktigaste är dock vad som finns bakom entrén poängterar hon.

– Vi har uppdaterat vår välkomnande-nisch i organisationen. Man ska kunna komma hit och ställa båda enkla och svåra frågor. När man gör det ska man också få svar och därför har vi utbildat personal att bli kunniga i just den biten. Det handlar om att bemöta och slussa vidare, säger hon.

Förfrågningar kan lösas direkt

Thorsten Möller är teamledare för kontaktcentret och har hunnit jobba i elva dagar.

– Det här känns jättespännande och det blir en resa tillsammans med personalen. Det här handlar om att det ska vara en väg in till kommunen och vår uppgift är att hitta den vägen in. Den första hjälpen ska man få här, säger han.

Av alla förfrågningar som kommer till kommunen kan en majoritet lösas omgående.

– Statistiken säger att någonstans mellan 60 och 70 procent av förfrågningarna kan lösas redan vid den första kontakten. Det gör också att exempelvis socialförvaltningen får mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet.

Teamledaren Thorsten Möller berättar att det kan ta fem år innan man är helt färdig.

– Under den tiden kommer vi föra dialog med medborgaren om vad som önskas och vad det finns för behov.

Skapat en ny tjänst

Erik Almgren har varit projektchef för arbetet med kontaktcentret. Han är väldigt glad över att man nu har tagit nästa steg.

– Det känns fantastiskt att vi har öppnat, men det är nu som den egentliga resan börjar. Tanken är att medborgarna ska känna att det här ger ökad tillgänglighet och god service. Det är först i höst resan börjar i större omfattning, men jag tror att invånarna kommer märka skillnad redan nu, säger han.

Totalt har projektet kostat omkring fem miljoner kronor. Totalt jobbar fyra personer i kontaktcentret från start. En helt ny tjänst har tillskapats.

– Jag är jättestolt över det här och kände det redan när jag kom in. Det här ger kommunen möjlighet att erbjuda företagare, medborgare och de som kommer hit en bra service och information. Det ger möjlighet att slussas till rätt ställe. Mycket har hänt under de här åren på den digitala sidan, vilket gjort oss att vi fått uppdatera oss under hela vägen hit. En väg in är mer än en dörr och det ska märkas, säger Helen Nilsson.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) gläds åt att tidningshörnan är åter.

– Det var väldigt uppskattat i den gamla entrén och förhoppningsvis ger det oss tillbaka en del besökare, säger han.

En större invigning är planerad till hösten 2022.