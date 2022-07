Så var sista festivalkvällen i slottsruinen – se många bilder här

Hyllade sångaren Mika Olavi med kollegan Trashcan Dan på gitarr inledde musikunderhållningen i ruinen. Han uppträdde senast 2018 och fick nu chansen att framföra lite nytt material i sitt set som skrivits under pandemin.

Loreen klädde om flera låtar

Festivalens husband Fest Totale med Johan Johansson som halvofficiell ledare fyllde scenen med sina många medlemmar.

Ellinor Brolin, Lars Demian och David Tallroth var tillbaka men det kom också nya tillskott som energiknippet Dan Viktor och Jenny Almsenius. ”Världens bästa dåliga exempel”, ”Polsk zchlager” och den återkommande avslutningen ”Holger e kvar” (med Carolina Miskovsky och Love Antell som gäster) fanns med i låtlistan.

Almsenius glänste i sin sång ”Hjärtat slår mot asfalten”och Demian ledde sången i den inte helt rumsrena ”Guldkant på ditt liv” och Tallroths version av ”En kväll i tunnelbanan” var kvällens mest oväntade cover.

Loreen var lördagens mest namnkunniga artist och förknippas främst med sina framgångar i Melodifestivalen och Eurovision Son Contest. Både ”My Heart Is Refusing Me” och ”Euphoria” hade klätts om i avskalad elektronisk form och Loreen fick chansen att visa upp sin röstkapacitet när hon hyllade sin barndomsidol Celine Dion med en sprakande ”It''''s All Coming Back To Me”.

Tomas Andersson Wij avslutade

Få aktiva artister har fångat den svenska folksjälen i sin musik som Tomas Andersson Wij. Hans medverkan i TV4-programmet Så mycket bättre 2017 introducerade hans melodier för nya lyssnare. Många av hans sånger handlar om livet i utmarken som ”Hälsingland”. Sången drog hem kvällens största publikjubel i konkurrens med hans betraktelse i extranumret ”Blues från Sverige”.

Sedan var det dags att samla alla artister och festivalpersonal för den avslutande allsången med ”I natt jag drömde”.

Stefan Härnström