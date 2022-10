Därför blir det ingen julmarknad – satsar stort till påsk istället

2021 satsade Vimmerby Camping på en vintermarknad i juletid vid Nossenbaden. Det blev en stor succé och många hade nog hoppats att den skulle återkomma redan i vinter.

Det var också tanken, men nu har Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryd tänkt om.

– Vi ska få tillskott i familjen om en dryg månad. Vi har planerat för marknaden hela sommaren och såg verkligen fram emot det, eftersom det var så roligt förra året. Men våra hjärnor har kommit fram till att det måste finnas realism, även om det är världens tråkigaste ord. Att ha en bebis som är en till tre veckor gammal och arrangera ett evenemang för flera tusen personer skulle bli svårt, säger Hampus Thorstensson.

Men det kommer inte dröja särskilt länge innan marknaden blir av i en annan skepnad.

– Vi kommer gå all in på en riktigt häftig påskvecka på rivieran och vi har precis börjat planera för den. Vi har väldigt många tankar med oss och har jobbat mycket med påsken tidigare. Vi har haft tipspromenad, påskäggsjakt och träff med påskharen. Under 2023 kommer vi skala upp det här, så att det blir ett evenemang att vara stolta över.

Blir en hel påskvecka

Hampus Thorstensson vill inte vara allt för detaljerad i det här läget, men avslöjar ändå en del om påskmarknaden.

– Den ska påminna mycket om den julmarknad vi hade. Vi vill växa lite vad gäller utbud av utställare, mat och hantverksbiten. Det handlar om allt som vi lokalt är duktiga på, som viltkött, eldostar, blommor och så vidare. Vi ska fokusera på det vi är duktiga på också och det är att ge våra gäster en upplevelse de kommer ihåg. Därför blir det en hel vecka med aktiviteter. En tradition från Göteborg är att köra en påskbrasa och den tar vi hit. Tanken är att man ska kunna ta med sig husbilen för en hel vecka här.

Vad kan det bli för aktiviteter?

– Det kommer komma mer information längre fram, men en påskharelopp är sannolikt. Det kommer vara ett lopp där de mindre barnen får tävla om ett påskägg och där de äldre får springa rätt långt. Det blir en påskvecka full med aktiviteter och vi tror att det kan bli jättekul.

Kommer tillbaka

Intresset är stort allaredan, menar Hampus Thorstensson.

– Det som är roligast är att besökarna hade kul när de var här och att de som ställde ut också har velat veta om marknaden ska bli av eller inte. Det är roligt att man vill göra det igen.

Kommer julmarknaden återkomma under 2023?

– Den kommer tillbaka, det kan jag lova. Så roligt som vi hade 2021 har man väldigt sällan. Vi vill väldigt gärna köra julmarknaden då och det här är inte kopplat till några kriser eller någonting. Det är den privata tiden som är för liten helt enkelt.