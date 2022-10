Storslaget musikaliskt verk framförs i Vimmerby på lördag

Till helgen får alla som uppskattar körsång uppleva något utöver det vanliga i Vimmerby kyrka. Det är runt 25 musiker som framför Wolfgang Amadeus Mozarts storslagna verk ”Requiem”.

– Filmen ”Amadeus” handlar om Mozarts liv och intåg på den musikaliska banan och bärande musik i filmen är Mozarts ”Requiem”. Det är något av det absolut vackraste mänskligheten kan få lyssna på, säger Jimmy Andersson.

Övningarna har pågått i flera månader

Vimmerbys oratoriekör kommer framföra Mozarts ”Requiem” tillsammans med full orkester från Camerata Nordica.

– De är kompletterade med flera andra typer av musiker. Det som är unikt vid det här tillfället är att Camerata Nordica är förstärkta med ett bassetthorn som bemästras av Vimmerbybördige Alf Hörberg, säger Jimmy Andersson.

Vimmerby pastorats kyrkomusiker Christian von Goldbeck har lagt ner mycket tid och energi på konserten.

– Det är en duktig ledare som arrangerar och råddar för att konserten ska bli av. Det är ett enormt arbete med att få tag i skolade solister som kommer hit, säger Jimmy Andersson.

Oratoriekörens förberedelser har pågått sedan mars 2022 och det var då kören bildades.

– Vi tränade en dag varannan vecka under våren och har tränat en dag varje vecka under hösten. Vi träffades för två helger sedan och höll på under hela lördagsförmiddagen. Det är mycket jobb inför denna konsert.

"Otroligt mycket arbete"

Han ser med stor tillförsikt fram emot lördagens konsert och sätter ord på de känslor som han och övriga körsångare har.

– Det är klart att man är nervös, nu har man tränat mycket och hoppas att det ska gå bra. Att vara körsångare är något av det mest fantastiska man kan få vara med om. Att dessutom få jobba sig igenom ett sådant verk som Mozarts Requiem är och när man börjar känna att man behärskar det, det är stort. Det är otroligt mycket arbete och alla som är med i kören har kämpat med det under lång tid, både hemma och på våra övningar.

Biljetter säljs hos Vimmerby Bokhandel och vid entrén.

– Vill man vara med och lyssna på kvalificerad musik i Vimmerby så är det här det bästa tillfället.