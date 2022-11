Här är resultatet och reaktionerna efter målgruppsskiftet: "Når betydligt fler äldre ungdomar"

Det var i samband med Fabrikens höstuppstart i början av september som personalen presenterade flera förändringar i verksamheten.

Den enskilt största förändringen är målgruppsskiftet. Fabriken har prioriterat ner de ungdomar som går på mellanstadiet och gjort förändringar för att nå ut till elever på högstadiet och gymnasiet.

Det har gått två månader sedan Fabriken införde förändringarna och Anders Degerman ger bilden av att satsningen har fallit väl ut.

– Vi har rustat upp lokalerna och anpassat både lokalerna och öppettiderna efter den äldre målgruppen just för att vi såg att vi hade tappat dem under pandemin. Vi har över tid sett att de som går på högstadiet gjort Fabriken när de var här hela mellanstadiet och inte kommit hit i lika stor utsträckning under högstadietiden. Vår målgrupp är främst högstadiet och gymnasiet. Vi har gjort flera förändringar i hopp om att det ska hålla och det verkar det som att det har gjort, säger Anders Degerman.

Ingen förändring i antalet besökare

Fabriken får besök av drygt 200 ungdomar varje vecka, vilket är ungefär samma antal som tidigare även om det har skett en tydlig förskjutning mot äldre ungdomar.

– Vi har minst lika mycket ungdomar i dag jämfört med tidigare. Nu är det bara ”äldre” ungdomar förutom tisdagar som är avsedda för mellanstadiet så det är en helt annan tyngdpunkt. Vi har inte puttat ut mellanstadiet utan de får komma på tisdagarna och då kommer de verkligen mangrant, säger Degerman.

Har mellanstadieeleverna reagerat på att de får spendera mindre tid på Fabriken?

– Ja, det har de gjort och de vill gärna vara här mer. Vi som kommun får titta på om det går att hitta bra lösningar, men vi kommer i dagsläget inte göra någonting eftersom vi når betydligt fler äldre ungdomar och det ser vi som jätteviktigt, säger Degerman.

Camilla Karlsson, en av flera fritidsledare på Fabriken, berättar att det i huvudsak är sjunde- och åttondeklassare som kommer.

– De som är nya på högstadiet kommer nu när det har blivit en förändring. Vi vill också få med oss gymnasieungdomarna, men de var med när det var från mellanstadiet så de har inte riktigt lärt sig vad förändringen är, säger Camilla Karlsson.

Nya cafémöbler har köpts in

Anders Degerman berättar att de äldre ungdomarna tycker att det är mer attraktivt att komma till Fabriken efter förändringarna.

– Även om de yngre fick vara här tidigare på dagen och de äldre komma senare på dagen så sätter de yngre stämpeln om att det är ett ställe för mindre barn. Därför har det varit viktigt för oss att göra den åtskillnaden så högstadie- och gymnasieungdomarna känner att det är deras fabrik.

Fabriken har målat om, köpt in nya cafémöbler och förändrat miljön. Det har även skapats en mer tydlig pysselavdelning och en ny bilspelshörna.

– Vi har haft gårdsmöte och lyssnat av för att ta reda på vad de tycker om det vi har gjort. De tycker att miljön är trevlig och den är jätteviktig då det ska kännas lite som hemma när man kommer hit. För äldre ungdomar är caféterian viktig då de behöver ha ett ställe där man kan hänga och träffa kompisar utan att prestera då många känner press i samhället med både skola och idrott.

"Blir förändringar hela tiden"

Det har gjorts stora satsningar i den stora studion.

– Vi ser det som en tvåstegsraket, att man kan börja leka i den enklare studion och när man har kommit en bit och vill göra mer så kan man gå in i den stora studion, säger Degerman och fortsätter:

– Vi tittar också på den aula vi har och om det går att göra den lite mer mot bollsporter. Aulan får inte heller bli ett bollrum utan att det finns tider för dans och andra aktiviteter. Det är viktigt att det finns olika rum där man kan låsa in sig, vara ensam och dra på musik för att antingen röra på sig eller bara sitta och hänga.

Finns det tankar och funderingar på att göra fler förändringar?

– Det är en levande verksamhet så det blir förändringar hela tiden. Vi försöker vara på tå och lyssna av med ungdomarna. Majoriteten som kommer hit är fortfarande killar och så är det på en traditionell fritidsgård. Vi försöker skruva på det mer så att vi verkligen når fler tjejer. Det är ungefär en tredjedel av våra besökare som är tjejer. Vi tror att det är viktigt att satsa lite extra på caféterian med sköna siffror.