Mjölkpriset till Arlabönderna sänks ännu en gång

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk höjdes tolv gånger på 15 månader och trenden bröts i slutet av det gångna året. Det var den första prissänkningen sedan september 2021. Priset på vanlig mjölk skruvades ner med 5,3 öre till 611,1 öre per kilo.

Nu väntar en större justering. Mjölkpriset till bönderna sänks med 31,2 öre per kilo för både vanlig (konventionell) och ekologisk mjölk från och med februari. Priset på vanlig mjölk blir därmed 579,9 öre per kilo och 631,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.

"Många planerar sina inköp"

Arla skriver i ett pressmeddelande att sänkningen beror på lägre priser på den internationella mejerimarknaden. Det hänger i sin tur ihop med att tillgången på mejerivaror ökar och att Kina inte har kommit tillbaka som en lika stark uppköpare som väntat efter pandemin. Trenden förstärks av att både hushåll och företag reagerar på den höga inflationen och försäljningen i dagligvaruhandeln minskar, även på mejeriprodukter.

”Vi vet att kunder och konsumenter uppskattar våra produkter, men den höga inflationen bidrar till att många nu planerar sina inköp noggrannare, till exempel genom att leta extrapriser och välja billigare alternativ. Handeln på världsmarknaden är också viktig för Arla, och har en stor påverkan på vårt mjölkpris. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att betala ett så konkurrenskraftigt mjölkpris som möjligt till våra ägare, mjölkbönderna, som alltjämt har ett historiskt högt kostnadsläge på sina gårdar”, säger Kai Gyllström, vd för Arla Sverige, i ett pressmeddelande.