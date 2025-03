Så blir mjölkpriset till bönderna i mars

Just nu ligger ersättningen, det så kallade a contopriset, på 6,22 kronor per kilo för konventionell mjölk och 7,11 kronor per kilo för ekologisk mjölk.

Mjölkpriset ligger därmed kvar på samma nivåer som i januari och februari.

– En stabil och hållbar matproduktion är vikigare än någonsin. Utan bönder, inga livsmedel. Därför är det viktigt att vi kan behålla ett starkt mjölkpris till våra ägare, mjölkbönderna, så att de kan fortsätta driva och utveckla sina gårdar, säger Arlas Sverigechef Cecilia Kocken.

Arla har cirka 1 900 mjölkbönder i landet. A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året och justeras varje månad.