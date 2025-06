Oförändrat i ett halvår – ses som positivt

Det blir en månad till utan förändringar. I juni gör Arla ingen ändring avseende mjölkpriset till bönderna. Det innebär att det så kallade a contopriset, som ligger närmast det löpande pris som Arlabönderna får betalt under året, ligger kvar på 623,4 öre per kilo för konventionell mjölk och 712,7 öre per kilo för ekologisk mjölk.

– I en tid med fortsatt osäkerhet i världen är det glädjande att vi kan behålla ett starkt mjölkpris till våra ägare. Det ger förutsättningar för långsiktig planering på gårdsnivå och bidrar till en robust svensk livsmedelsförsörjning, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Att mjölkpriset lämnas oförändrat beskrivs bero att försäljningen till dagligvaruhandeln är stabil och att industrimarknaderna generellt är stabila.

Arla har cirka 7 600 mjölkbönder, varav 1 900 av dem finns i Sverige. Priset som konsumenter betalar för mjölk och andra mejeriprodukter bestäms av butikerna.