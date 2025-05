Så blir mjölkpriset för bönderna i maj

Mjölkpriset till Arlabönderna ligger kvar på samma nivåer som under april månad. Det innebär att det så kallade a contopriset är 623,4 öre per kilo för konventionell mjölk och 712,7 öre per kilo för den ekologiska.

– Det är positivt att vi kan behålla ett starkt mjölkpris till våra ägare. Det är en förutsättning för att de ska kunna fortsätta att utveckla sina gårdar och göra de investeringar som krävs för en ännu mer hållbar produktion och samtidigt stärka landets livsmedelsberedskap, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Mjölkprisets utveckling påverkas av att de globala mjölkvolymerna ökar något, försäljningen till dagligvaruhandeln fortsätter öka men i lägre takt och industrimarknaderna är stabila.

Arla har 7 600 mjölkbönder och 1 900 av dem finns i Sverige. A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året och det justeras varje månad.