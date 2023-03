Kommunen om situationen: "Läget påverkar alla i samhället, inte bara Susanne"

Det var i september 2021 som Susanne Mjösberg köpte tomten "Vinbäret 10" uppe vid Nosshult av kommunen. Tomtpriset var 280 000 kronor och i början av oktober 2023 ska hennes tomt vara bebyggd. Annars riskerar hon vite på 280 000 kronor.

Men flera olika omständigheter gör att Susanne Mjösberg inte längre ser någon möjlighet att bebygga tomten. Hon har nu en längre tid försökt häva köpet utan att få något gehör från kommunen.

Två gånger har kommunen hanterat ansökningar från henne om ett återköp av tomten.

"När man ingår ett avtal förväntas man läsa igenom de bestämmelser som finns där. Genom att skriva under köpeavtalet förbinder man sig att följa detta, det gäller för båda parter. Det finns inga bestämmelser i avtalet som ger utrymme för att kommunen ska köpa tillbaka tomten", skriver gatuchefen Roger Lindell i ett mejlsvar efter att ha bett om att få våra frågor per mejl.

Enligt Roger Lindell började förfrågningarna gällande att häva köpet eller få kommunen att köpa tillbaka tomten komma in redan under senhösten 2021.

"Det har sedan dess sporadiskt fortsatt fram tills skrivelserna inkom under hösten 2022", skriver han.

"Finns ingen öppning"

I det köpeavtal som upprättats mellan henne och kommunen finns inget om någon möjlighet att häva köpet. Trots det fick Susanne Mjösberg en text skickad till sig i oktober 2022 från just handläggaren Roger Lindell där det såg ut att finnas en öppning för det. Hon säger sig sedan under en längre tid ha trott att det gällde hennes avtal.

"Texten som skickades till Susanne i oktober 2022 var från en äldre avtalsmall och skickades av misstag. Denna text innehöll dock inga bestämmelser avseende återköp. Detta informerades Susanne om både via telefon och mail i nära anslutning till att den felaktiga informationen skickades till henne. Susanne har efter det upprepade gånger kontaktat såväl handläggare som politiker via telefon, mail och sms. Varje gång har hon informerats om vilka bestämmelser som gäller för just hennes köp", skriver Lindell.

Mejlet skickades ut av misstag, skriver du. Vad har kommunen för ansvar när man skickar ut felaktig eller vilseledande information i ett sånt här känsligt ärende?

"Som jag skrev kontaktades Susanne både via telefon och mail där hon informerades om att den text som skickats i mailet inte gällde för hennes avtal. Detta är egentligen inte relevant i ärendet, eftersom inte heller den texten innehöll någon bestämmelse om möjlighet till återköp. Susanne har upprepade gånger kontaktat handläggare på kommunen och anspelat på privata relationer, varför flera olika handläggare varit inblandade i ärendet tillsammans med kommunens jurist", skriver Lindell.

Om återköp inte är ett alternativ, eftersom det inte finns i hennes avtal, varför har ni då tittat närmare på hennes begäran?

"Kommunen valde att utreda frågan om återköp, men inte baserat på den gamla avtalstexten. Utredningen gjordes på begäran av politiken utifrån den skrivelse Susanne inkom med angående återköp av tomten. Denna utredning visade att avtalet tyvärr inte lämnade någon möjlighet till återköp, vilket även förankrades med kommunens jurist".

Finns det någon möjlighet att häva ett tomtköp med kommunen när den ekonomiska situationen avsevärt förändras?

"Nej, det gör det i regel inte. Det rådande världsläget med en stigande inflation och höga räntor är något som påverkar alla i samhället, inte bara Susanne. Vid tiden för köpet hade Susanne ett lånelöfte från sin bank. Hon erhöll bygglov för byggnation av ett bostadshus i början av 2022. Ett tekniskt samråd genomfördes tillsammans med Miljö- och byggnadsförvaltningen och Susanne fick därefter startbesked för sin byggnation", svarar Roger Lindell.

Blir det inte märkligt att kommunen utrett frågan om återköp, trots att det inte finns några bestämmelser i avtalet om att kommunen kan köpa tillbaka tomten? Då finns det väl ändå någon form av öppning för ett undantag?

"Det finns egentligen ingen öppning för något undantag. Som jag skrev i föregående mail gjordes utredningen på begäran av politiken utifrån den skrivelse Susanne inkom med angående återköp av tomten. Denna utredning visade att avtalet tyvärr inte lämnade någon möjlighet till återköp, vilket även förankrades med kommunens jurist".

"Ingen möjlighet att särbehandla någon"

Om inte Susanne Mjösberg ansöker om tidsförlängning av byggnadsskyldigheten riskerar hon att drabbas av ett vite på 280 000 kronor i oktober i år.

"Vi har ingen generell tidsförlängning av byggnadsskyldigheten, utan det får utredas från fall till fall eftersom omständigheterna i varje enskilt ärende kan se väldigt olika ut", skriver Lindell kring förutsättningarna för en förlängning.

Hur sällsynt är det att någon begär ett återköp av en tomt?

"Kommunen får väldigt sällan förfrågan om återköp, men det förekommer".

Hon upplever det som att kommunen slår undan fötterna på henne. Vad tänker du om det?

"Det är aldrig kommunens avsikt att på något sätt försätta en kommuninvånare i en dålig situation. Men vi har heller ingen möjlighet att särbehandla någon", skriver Lindell.

Tror du att det här kommer göra det svårare att sälja tomter framöver?

"Vi ser inte att det här kommer att försvåra kommunens möjligheter att sälja tomter framöver på något sätt".

Politiken vill inte kommentera

Daniel Nestor (S) är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, men vill inte kommentera ärendet.

"I nuläget så kan jag inte uttala mig i själva avtalsfrågan. Den måste prövas. Jag uppmanar till en skriftlig klagan i så fall så frågan kommer in på rätt väg till oss i politiken. Jag vet att politiken har uppmanat till det tidigare och därför gör jag det nu med", skriver han i ett mejl.

En advokat vår tidning har varit i kontakt med vill inte uttala sig om ärendet, men säger så här:

– Vad jag kan se finns här inget rätt eller fel. En kommun är till för sina invånare, men det här är också en affärsmässig verksamhet för en kommun. Det som är frågan är hur en kommun tar hand om sina invånare, säger advokaten.