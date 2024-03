Jon gjorde avgörande insats när traktor fattade eld: "Adrenalinet pumpade"

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun fick vid 13-tiden på måndagen larm om en traktorbrand i Norrhult utanför Vimmerby.

Jon och Sara Seberg, bosatta på gården, la märke till branden vid köksbordet.

– Vi satt och åt lunch och skulle börja med pappersarbete inför älgparkssäsongen när det såg ut som att någon hade startat traktorn. Jag tänkte att det inte kunde vara sant. Jag sprang ut och fick vänta ganska snabbt för att hämta släckare när jag såg att det var en stor rökpuff. När jag kom bort till traktorn var det lågor på motorhuven. Motorbränder har jag aldrig varit med och släckt tidigare så det var nervigt när jag kom fram, säger Jon Seberg.

"Gjorde ett kanonjobb"

Jon Seberg driver Virum Älgpark tillsammans med Sara Seberg och använder traktorn för att hämta mat till älgarna ute i skogen.

– Vi använde traktorn så sent som i torsdags. Jag började släcka branden och såg till att det inte var några öppna lågor och sparade lite grann i släckaren utifall att det skulle blossa upp igen. Jag hade bara en släckare med mig och ville inte gå in och leta efter släckare i verkstaden i och med att traktorn stod väldigt nära ingången till verkstaden. Räddningstjänsten var jättesnabbt på plats och gjorde ett kanonjobb. Jag ville inte heller lyfta och kolla under huven. Adrenalinet pumpade både på mig och frugan, säger Jon Seberg om den dramatiska händelsen.

Traktorn har bogserats bort och kontrollerats av räddningstjänsten.

– Vi är nästan säkra på att det är batteriet som har börjat brinna i och med att det är precis framför hyttan som det har brunnit. Vi hoppas att vi ska få ordningen på traktorn igen, säger han.

Säsongen på Virum Älgpark närmar sig med stormsteg.

– Vi mår bra. Nu är det bara att börja jobba igen. Det är bra tryck och vi har öppnat för älgsafari i morgon. Det blir några struliga dagar här nu när vi ska försöka hämta ris till älgarna. Jag får kolla om det är någon som har fällt någon björk och se om man kanske kan få tag i några björkgrenar. Vi kör mycket björkris under vinterhalvåret och det är det vi använder till älgmat.

Räddningstjänsten ger Jon Seberg beröm för agerandet.

– Det var släckt när vi kom till platsen. Han drog en pulversläckare och det var ett jättebra ingripande. Traktorn stod bara någon meter från ladugården, säger Ola Ståhlgren, insatsledare vid räddningstjänsten, till vår tidning.