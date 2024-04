Många valborgsfiranden runt om i kommunen – här kan du fira!

Att fira in Valborg och våren är för många synonymt med majbrasa och vårtal. Runt om i Vimmerby kommun arrangeras olika firanden under morgondagen och den som vill se en majbrasa, lyssna till vårtal eller kanske gå fackeltåg har flera möjligheter.

I Storebroparken arrangerar Storebro IF traditionsenligt valborgsfirande med majbrasa ute på en flotte i vattnet. Brasan tänds klockan 21, men innan dess bjuds på musikunderhållning av Per Solberg och Per Backstad.

Kommunalråd Helen Nilsson kommer att hålla vårtal, och Valborgskören sjunger. I parken finns även chans att köpa kaffe, grillad korv och lotter.

Fackeltåg i Tuna och traditionsenligt firande i Djursdala

I Tuna arrangerar Hembygdsföreningen firande vid Tuna kyrkskola. Firandet börjar med ett fackeltåg från Tuna kyrka vid 20.30 och fortsätter sedan med vårtal, allsång, lotteri och servering.

Ett traditionsenligt firande med majbrasa och vårtal anordnas som vanligt även av Hembygdsföreningen i Djursdala. Brasan vid Hembygdsgården tänds vid 20.30, och innan dess vårtalar Gunilla ”Pigga” Gustafsson, museiföreståndare på stadsmuseet Näktergalen. Djursdala Hembygdskör kommer att sjunga, och på plats finns det möjlighet att köpa fika, korv och hembygdslotter.

Korvgrillning, brasa och andakt i Pelarne och Rumskulla

För andra året förlägger Pelarne Hembygdsförening sitt valborgsmässofirande till den gamla Statarelängan vid Mossebo.

”Det blir ingen majbrasa, men grillen är igång och det serveras korv. Efter sång och en hälsning till våren sitter vi en stund i Statarelängan där det blri kaffe och lite musik.” skriver föreningen.

Firandet i Pelarne börjar klockan 19.

I Rumskulla firas i år valborg vid Tyresbo sommarhem. Arrangör är Taborförsamlingen och Svenska kyrkan, och firandet börjar med en gemensam andakt inomhus klockan 20. En ekumenisk kör kommer att sjunga, och därefter blir det vårbrasa, tal och servering.

Har vi missat något firande i Vimmerby kommun? Skicka ett mail till redaktion@dagensvimmerby.se så lägger vi till det!