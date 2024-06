Mjölkpriset till Arlabönderna höjs för tredje månaden i rad

För tredje månaden i rad höjer Arla priset som bönderna får betalt för sin mjölk.

Mjölkpriset till Arlabönderna höjs i juli med 11,3 öre per kilo för konventionell mjölk och 22,6 öre per kilo för ekologisk. Var tredje månad justerar Arla valutorna mot det gemensamma mjölkpriset som är satt i euro. Därför får svenska Arlabönder även ytterligare fem öre per kilo mjölk. Det innebär att det så kallade a contopriset för konventionell mjölk landar på 524,9 öre per kilo och 603,0 öre per kilo för ekologisk.

"Fler måste dela på kostnaderna"

Arlas Sverigechef Cecilia Kocken anser att höjningen av mjölkpriset är viktig för Sverige som land och för de enskilda bönderna.

”Mjölkpriset till bönderna behöver stiga om Sverige ska klara av både den gröna omställningen av lantbruket och öka vår livsmedelsberedskap. Arlabönderna och resten av lantbruket har redan gjort stora investeringar för att kunna stå emot ett förändrat klimat med extremväder och samtidigt öka matproduktionen med minsta möjliga klimatavtryck. Men för att ta nästa steg måste fler delar av samhället vara med och dela på kostnaderna”, säger Cecilia Kocken i ett pressmeddelande.

Det som påverkar mjölkprisets utveckling är att de globala mjölkvolymerna är stabila eller lite lägre och att dagligvaruhandeln fortsätter sin positiva trend, men i något lägre takt.

Balansen och användningen av ekologisk mjölk förbättras och priset på ekomjölk ökar med hjälp av högre lönsamhet.