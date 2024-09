Ny höjning av mjölkpriset till Arlabönderna: ”Det behövs”

I morgon får bönderna inom Arla mer betalt för sin mjölk. Ersättningen höjs med cirka 27 öre per kilo både för konventionell och ekologisk mjölk. Foto: MostPhotos

Mjölkpriset till Arlabönderna stiger för sjätte månaden i rad. Ersättningen höjs med cirka 27 öre per kilo både för konventionell och ekologisk mjölk från och med i morgon.

Mjölkpriset till Arlabönderna fortsätter uppåt. Från och med i morgon får bönderna inom Arla mer betalt för sin mjölk. Kilopriset på både konventionell och ekologisk mjölkråvara går under nästa månad upp med cirka 27 öre. Efter höjningen blir det så kallade a contopriset för konventionell mjölk 572,9 öre per kilo och 650,9 öre per kilo för ekologisk.

”Jag är glad över att vi kan göra ytterligare en höjning av priset till våra ägare, Arlabönderna. Det behövs för att de ska kunna fortsätta driva sina gårdar och göra de viktiga investeringar som krävs för att stärka svenskt lantbruk och skapa en ännu mer hållbar mjölkproduktion. Genom att välja bondeägt i butiken kan du också bidra till att bönderna får bättre betalt och hjälpa till att framtidssäkra svensk mat”, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige, i ett pressmeddelande.