HÄR VILL FÖRETAG BYGGA STOR SOLCELLSPARK

En yta motsvarande 60 fotbollsplaner kan bli solcellspark i Frödinge. Det planerar företaget Landinfra för. Satsningen är på hundratals miljoner, men det finns kritik från närboende. "Vi har precis inlett samrådsprocessen där vi tar in synpunkter från myndigheter och särskilt berörda", skriver Daniel Bergvall, projektutvecklare på Landinfra.

Det är på mark som ägs av Svenska kyrkan genom prästlönetillgångar i Linköpings stift som det planeras för en stor solcellspark. Det rör sig om en yta som omfattar totalt 30 hektar på fastigheten Vimmerby Frödinge 1:1. Det motsvarar cirka 60 fotbollsplaner.

Det är ett område som ligger intill sjön Togöl utanför Frödinge. Blir projektet, som företaget Landinfra planerar för, verklighet innebär det en anläggning med solcellspaneler, kameraövervakning och viltstängsel. På området finns i dag barrskog och åkermark.

Det finns även i anslutning till dessa planer liknande sådana på tillhörande transformatorstationer och energilager. Under hösten träffade Landinfra Energy AB representanter från såväl kommunen som länsstyrelsen för att få synpunkter på sitt tilltänkta projekt.

"Den pågående elektrifieringen av samhället skapar ett stort behov av förnybar energi. Det viktigaste för oss är att utveckla solcellsprojekt på platser som lämpar sig för produktion, och varje projekt är unikt och har sina förutsättningar och utmaningar. Området är identifierat som potentiellt lämpligt för en solcellspark utifrån markens terräng, motstående intressen samt utifrån natur och kulturmiljö. Området är dessutom gynnsamt då det finns en befintlig transformatorstation i området vilket kan underlätta möjlighet att ansluta solcellsparken till elnätet", skriver Daniel Bergvall, projektutvecklare på Landinfra i ett mejl till oss.

Beror på olika faktorer

Planen är att solcellsparken ska bli cirka 30 hektar som nämnts, men det är ännu inte helt säkert. Inför eventuell byggstart väntar ett anläggningsarbete på mellan sex och tolv månader, där det då handlar om skogsavverkning, kabelförläggning och plantering av buskridåer.

"Det område som vi utreder för anläggning av en solcellspark är cirka 30 ha, där vi avser att identifiera vilka delar som är lämpliga för etablering av en solcellspark. Solcellsparkens slutliga omfattning vet vi först efter all genomför projektering och kan tänkas bli något mindre än det hela området vi nu utreder och kommer bland annat bero på faktorer såsom naturvärden, landskapsanpassning och eventuella andra motstående intressen", skriver Bergvall.

Solcellsanläggningen bedöms kunna få en installerad effekt om cirka 21 megawatt och ha en årlig elproduktion om cirka 22 gigawattimmar.

"Anläggningen planeras i området norr om Frödinge mellan Ödestorpsvägen och sjön Togöl och planeras anslutas till elnätet i den transformatorstation som ligger inom området".

Samrådsprocessen igång

Nu har företaget även tagit kontakt med närboende för att ta del av deras åsikter. Dagens Vimmerby har tagit del av en inbjudan till samråd och där har de berörda fått fram till den 10 januari på sig att lämna synpunkter.

"Vi har precis inlett samrådsprocessen där vi tar in synpunkter från myndigheter och särskilt berörda. Under året har vi utfört bland annat naturvärdesinventeringar och fågelinventeringar, detta för att få en bättre förståelse för områdets förutsättningar. Efter samrådsprocessen kommer en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan tas fram, vilket är planerat att göras under kommande vår", skriver Daniel Bergvall.

Landinfra som bolag har ännu inte kommit till etableringsfas i något av sina projekt. Bolaget grundades så sent som 2022.

"Bolagets ledning och medarbetare har dock mångårig erfarenhet av utveckling och byggnation av olika förnybara energianläggningar. Vi förväntar oss att våra första solcellsprojekt kan börja etableras under 2025".

När kan solcellsparken stå färdig?

"När solcellsparken kan stå färdig beror på flera förutsättningar, där tillståndsprocessen men också ledtid för elnätsanslutning har stor inverkan. Vi planerar att lämna in en tillståndsansökan under kommande vår, vilken sedan kommer handläggas. Om projektet blir tillståndsgivet inleds detaljprojektering och upphandling, innan investeringsbeslut och byggnationsfasen kan inledas. Etablering av solcellsparken bedöms ta ca 6–12 månader från byggnationsstart. Om allt skulle gå enligt plan ser vi att det skulle kunna vara möjligt att inleda byggnationsfasen i 2026, även om tidplanen är osäker i detta tidiga skede".

Hur stor är investeringen för er del?

"Solcellsparker är en stor investering och i dagsläget är det svårt att säga exakta summor då vi inte har den slutgiltiga utformningen klar. Generellt säger man att investeringskostnaden för en solcellspark av denna storlek ligger på cirka 150-200MSEK", skriver Daniel Bergvall.

Finns tydlig kritik

Det finns dock en tydlig kritik från närboende. Det handlar bland annat om att parken ska anläggas "inne i samhället" och att möjlighet till rekreation med mera försvinner. Daniel Bergvall svarar så här på den kritiken.

"Vi förstår att detta projekt väcker frågor och funderingar från närboende, och har full förståelse för deras oro. För oss är det viktigt att vi har en dialog med de som berörs av den eventuella etableringen. Just nu pågår samrådet med särskilt berörda och vi hoppas att de hör av sig till oss om de har frågor och funderingar samt sina synpunkter på projektet så vi kan ta med oss dem i utredningen av förutsättningarna för solparksetableringen framöver".

Enligt den kritik vi fått ta del av ska man även försöka få er att flytta parken till någon annan plats, skulle det kunna bli aktuellt som ni ser det?

"Vi utreder löpande nya projekt och ser att detta projekt har särskilt goda förutsättningar för att kunna etableras, den valda lokaliseringen baseras på ett omfattande arbete med att identifiera lämpliga områden för solcellsparker och vi är trygga med att vi har valt en bra lokalisering för projektet. En av de viktigare aspekterna är den särskilt goda förutsättningen för att ansluta till befintlig elnätsinfrastruktur – vilket minskar behovet av ytterligare elledningar. Vi har markavtal med Prästlönetillgångar i Linköpings Stift och de anser också att denna plats är lämplig för etablering av en solcellspark. Vi har också, tillsammans med markägaren, en överenskommelse om att införa en lokal ersättning där en del av solcellsparkens intäkter kan gå till utveckling av den lokala bygden. Hur stor ersättningen kommer bli beror på vilken slutligt installerad effekt som projektet får samt hur mycket intäkter som genereras av solcellsanläggningen", skriver Daniel Bergvall.

Vår tidning avser även att publicera en intervju med några av kritikerna i närtid.