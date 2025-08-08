Snart börjar igelkottsveckan – Världsnaturfonden vill ha din hjälp

Snart är det dags att räkna de taggiga djuren runt våra trädgårdar och grönområden igen. I mitten av augusti börjar Igelkottsveckan och Världsnaturfonden och Sveriges Lantbruksuniversitet vill ha hjälp att uppskatta beståndet. Igelkottens läge har försämrats från "nära hotad" till "sårbar". Foto: MostPhotos

Läget för igelkottarna har försämrats. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitets artdatabanks rödlista har de omklassificerats från "nära hotad" till "sårbar". Nu vill Världsnaturfonden WWF ha svenskarnas hjälp att räkna landets bestånd under Igelkottsveckan mellan 11 – 17 augusti.

– Över 50 000 observationer kom in under förra årets igelkottsräkning. Kan vi slå det i år? Vi vill få mer information om den älskade igelkotten, som enligt den nya preliminära svenska rödlistan anses vara mer hotad än tidigare, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

I år vill man få in både observationer av igelkottar och rapporter från de som aldrig sett en igelkott i sin hemtrakt – det verkar som om djuren helt försvunnit från vissa platser och detta vill man såklart veta mer om.

Trädgårdar kompenserar för ändrat jordbrukslandskap

Igelkottarnas livsmiljöer har förändrats kraftigt – både i Sverige och resten av Europa. Deras naturliga habitat är lövskog och småskalig jordbruksmark. När jordbrukslandskapet blir allt mer likriktat har trädgårdar tagit över som deras livsmiljö. Tyvärr minskar de gröna utrymmena även där.

– Låt oss välkomna igelkottarna i våra trädgårdar. Lövhögar och lite skräp i hörnen gynnar skalbaggar och maskar, som är igelkottens mat. Och de är bra gömställen för igelkotten, som ju är uppe på natten, säger Jessica Ångström, art-och naturexpert på Världsnaturfonden WWF.

Vanligast på Gotland

Genom den här medborgarforskningen ska man ta reda på varför igelkottarna minskar i antal. Under förra sommarens räkning fick man in observationer av 28 662 levande och 2 572 döda igelkottar. Vanligast är de på Gotland och mest sällsynta i Jämtland. Kalmar län ligger sjua av landets 21 län vad gäller observerade igelkottar.

– Jag vill verkligen tacka alla igelkottsväktare som deltog i räkningen förra året. Och vi hoppas att ni är med även i år igen! Som igelkottsvänner kan man vara med och räkna igelkottar, men också inspirera andra att delta och tipsa om vad man själv kan göra för att hjälpa igelkottarna, säger Jessica Ångström.