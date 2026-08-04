Kommunens avrådan från bad består – då görs nästa kontroll

Algblomningen upptäcktes den 2 juli och sedan dess har kommunen avrått från bad vid Krönbadet. Igår gjordes en ny kontroll och den visade samma dystra läge för den som vill ta ett dopp vid sjön. Nästa kontroll genomförs den 11 augusti.

”Alger kan vara farliga att få i sig och att få på huden. Därför ska du alltid vara uppmärksam på hur vattnet ser ut innan du tar ett dopp. Misstänker du algblomning avråder vi dig från att bada tills algblomningen är över. Du känner igen algblomningen på att vattnet är grönt och grumligt. Om blomningen är kraftig så kan algerna bilda ett lager på vattenytan. Det är extra viktigt att inte låta barn leka i vattnet eller vid strandkanten. Hundar och andra husdjur bör heller inte bada i eller dricka vatten med alger. Det kan räcka med att hunden slickar sina tassar efter att ha gått i vatten med växtplankton för att bli sjuk”, skriver kommunen på sin hemsida.