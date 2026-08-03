Hampus och Theo vill skapa en EPA-slinga i Vimmerby: "Lär inte bli odebatterat"

Hampus Weth Wolmeryd och ungdomen Theo Ström ligger bakom ett nytt medborgarförslag om en EPA-slinga i Vimmerby. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Campingägaren Hampus Weth Wolmeryd och A-traktorföraren Theo Ström vill båda bidra till ett bättre klimat. Nu lämnar man in ett medborgarförslag till kommunpolitiken om att skapa en EPA-slinga i Vimmerby. – Jag och Theo gick därifrån med en stärkt känsla av att politiken strävar efter ett bättre klimat, säger Weth Wolmeryd.

A-traktorer och EPA-traktorer hamnar ofta i strålkastarljuset. Ofta av fel anledning känner campingägaren Hampus Weth Wolmeryd.

Han har under hela sommaren fört en dialog med A-traktorföraren Theo Ström, som sommarjobbat på campingen.

– Theo har blivit en kollega och vi jobbar nära varandra. Vi har hela sommaren fört en dialog om vägar framåt. Allt började egentligen med pizzaträffen vi hade med ett gäng ungdomar. Där beskrev de sin vardag som motorburen ungdom och när man hör deras sida, så förstår man att det inte bara är vi vuxna som stör oss på dem. Ungdomarna stör sig också på oss. Det finns ett vi och ett dem, och det tar oss längre ifrån en lösning, berättar han.

Tillsammans med Theo Ström började Hampus Weth Wolmeryd därför titta på det gemensamma dilemmat och vad som kunde vara en lösning framåt.

– Theo och jag pratade om det och skissade ihop det här medborgarförslaget. Det är inget mål, men det är en startpunkt.

Viktig del av ungdomskulturen

I medborgarförslaget skriver man att en stor del av Vimmerbys trafikbild, särskilt under kvällar och helger, består av A-traktorer och EPA-fordon.

"Det är en viktig del av ungdomskulturen i kommunen och för många unga är fordonen både ett fritidsintresse, en social mötesplats och ett sätt att ta sig fram. Samtidigt skapar dagens trafikmiljö ibland irritation och otydlighet. Bilister vill hålla den skyltade hastigheten, medan A-traktorerna är begränsade till en lägre hastighet. Det kan leda till stress, omkörningar, störningar och en känsla av att olika trafikanter inte riktigt delar samma förutsättningar", skriver man i förslaget.

Det man nu föreslår att kommunen ska utreda möjligheten att skapa en tydlig och trygg EPA-slinga i staden.

"Syftet med EPA-slingan är att skapa en sträcka där alla fordon kan röra sig på mer likvärdiga villkor. Det skulle exempelvis kunna innebära att vissa delar av den föreslagna sträckan sänks till 30 km/h. På så sätt kan kommunen skapa en mer trafiksäker, tydlig och accepterad lösning för både motorburen ungdom, övriga trafikanter, boende och näringsidkare.Ett naturligt nav för en sådan slinga skulle kunna vara området kring parkeringen vid Ceosvallen, som redan i dag fungerar som en samlingsplats", skriver man vidare.

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Lämnades över till kommuntopparna

Bakom förslaget står såväl motorburen ungdom, privatpersoner, företagare och andra representanter från näringslivet.

– Med oss hade vi ett 40-tal medunderskrifter. Alla som vi har pratat med inför det här är av samma åsikt. En sådan här lösning vore en del av en öppning för att skapa ett större vi och ett mindre "vi och dem", säger Hampus Weth Wolmeryd.

På måndagen lämnade man över medborgarförslaget rent fysiskt till kommuntopparna Eva Kindstrand Ströberg (S) och Peter Karlsson (C).

– Vi åkte upp till stadshuset och hade med oss skrivelsen. De mötte oss med öppna armar och tycker att det är jättepositivt att det här lyfts upp för att skapa en större dialog. Jag och Theo gick därifrån med en stärkt känsla av att politiken strävar efter ett bättre klimat, så det var väldigt kul.

Nu ska medborgarförslaget mala i de sedvanliga politiska kvarnarna innan det kan komma upp till beslut i fullmäktige.

– Det ska gå kedjan framåt, men vi tror på att det finns en dialogväg framåt. Det känns stort att få vara med och lämna in något som berör så många människor och som många tycker är en kreativ väg framåt, säger Weth Wolmeryd.

"Tror inte det blir odebatterat"

Förslaget utgår från fyra punkter och det är att kommunen ska utreda möjligheten att skapa en EPA-slinga i Vimmerby, att se över vilka delar av en föreslagen sträcka som kan vara aktuell för hastighetssänkning till 30 kilometer i timmen, att föra en dialog med motorburen ungdom, polis, boende, företagare och andra berörda aktörer samt att pröva om en sådan lösning kan bidra till ökad trafiksäkerhet, minskad irritation och ett bättre samspel i stadstrafiken.

– Det blir säkert uppföljningar på detta, jag tror inte att det här blir odebatterat. Vi har börjat lyfta på en sten som kräver många samtal och vi vill att det ska vara samtal, men inte höjda röster. Det ska vara samtal som leder till en bra lösning.