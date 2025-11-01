ALV HAR SLAGIT NYTT BESÖKSREKORD

Vimmerbys flaggskepp Astrid Lindgrens Värld har satt ett nytt besöksrekord. Rekordet från 2019 är nu utraderat och det var vid 10.30-tiden på lördagen som det nya rekordet blev klart.

I mitten av juli låg rekordet långt bort. Obotlige optimistien Joacim Johansson hade oerhört svårt att se att sagoparken skulle kunna slå ett nytt rekord.

Men så blev det efter en stark augusti, fina sensommarhelger och ett bra höstlov.

Redan på lördagen blev en familj från Linköping historisk. När man klev in i parken möttes man av både vd:n Joacim Johansson och marknads- och försäljningschefen Lena Möller.

537 000 gäster besökte upplevelseparken för sex år sedan. Nu är det i stället 2025 som kommer bli den nya måttstocken.

Exakt hur många besökare det blir i år avgörs först i morgon. Mer om denna historiska nyhet senare.