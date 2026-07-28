ALV SLOG 17 ÅR GAMMALT REKORD – "ALLA MÖJLIGHETER"

Dagsrekordet från 2011 rök all världens väg förra tisdagen. När hela veckan summerades rök ett annat rekord som sträcker sig hela vägen tillbaka till 2009. Astrid Lindgrens Världs nya veckorekord är på 59 600 besökare.

För en vecka sedan var rubrikerna många när Astrid Lindgrens Värld totalt krossade sitt tidigare besöksrekord för en enskild dag. Det tidigare rekordet låg på 12 125 personer och var från den 20 juli år 2011. 15 år, och en dag, senare hamnade det nya dagsrekordet på hela 14 522 gäster.

Det här blev inte förra veckans enda rekord. Med tanke på tisdagens mängder av personer som passerade grindarna var det kanske ingen skräll att ett nytt veckorekord också slogs.

Under vecka 30 i år besöktes ALV av 59 600 personer. Det tidigare rekordet från så länge sedan som 2009 på 57 000 besökare utraderades alltså.

– Det blev verkligen en jättebra vecka. Det gamla rekordet var från samma vecka 2009, berättar Joacim Johansson, vd för sagoparken.

Hur känns det att radera ut ett så pass gammalt rekord?

– Ja, det är verkligen kul! Jag pratade med ekonomichef Per (Sigvardsson) som var med även på den tiden och då var den gamla Villa Villekulla helt ny. Det var ju en investering som gjorde parken större, men det är ändå ett riktigt gammalt rekord.

"Märks av till det bättre"

Snittet per dag förra veckan landade på drygt 8 500 personer. Trots den enorma anstormningen under tisdagen tycker Joacim Johansson att många verkar uppskattat upplevelsen man fick.

– Vår upplevelse av det är att det fungerade. Klart att det var köer, det blir det ju, men utifrån förutsättningarna fick vi det att fungera riktigt bra. Parkeringen blev full och där gick vi verkligen i taket. Gäster fick parkera ute på stan och en del släppte av folk. Det stod bilar överallt och det verkar ha varit köer precis överallt den här dagen.

Investeringarna inför året underlättade också, menar Joacim Johansson.

– Vi har pratat om det tidigare och i och med Junibacken har vi ökat antalet sittplatser totalt i parken med cirka fem procent. Det märks av till det bättre en sådan här dag.

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Går mot nytt årsrekord

Även den här tisdagen, alltså den 28 juli, är det över 10 000 gäster i parken.

– När vi gör en sådan tisdag som förra veckan känns plötsligt 10 000-dagar konstigt nog inte så stora längre.

Till skillnad mot ifjol ser juli ut att bli en riktig pangmånad för Astrid Lindgrens Värld. Frågan är hur långt det kommer räcka? Hittills handlar det om runt 192 000 gäster och ännu återstår några dagar.

– Fortsätter det så här finns alla möjligheter att det blir ett nytt rekord för juli månad. Vi måste upp någonstans kring 230 000 gäster för att slå julirekordet. På torsdag börjar Bullerby Cup och oftast märker vi av det, men samtidigt ska det bli varmt på torsdag och det påverkar. En del hade kanske planerat att komma mot slutet av veckan, men kom i dag i stället. Allt är beroende av varandra, men vi ser med tillförsikt på det. Vi har en helt annan julitrend i år jämfört med ifjol. När vi talades vid då var vi inte så kaxiga, men vi är desto kaxigare i dag.

Förra året slog ALV alla tiders rekord med 545 000 besökare. Kan man komma att slå det direkt? Den frågan väntar ännu på sitt svar.

– Det är långt kvar och för tidigt att säga, men det ser bra ut. Jag vill inte jinxa något, men man måste ändå säga att just nu ser det bra ut.