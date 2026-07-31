TIDERNAS BÄSTA JULI PÅ ASTRID LINDGRENS VÄRLD

Trångt på ALV. Det har det varit under juli månad, som blev tidernas bästa i parken. Foto: Sara Åstrand

Rekord på rekord har slagits den här månaden på Astrid Lindgrens Värld. När det nu är 31 juli kan vi konstatera att det blev den bästa julimånaden någonsin.

Det tidigare rekordet för Astrid Lindgrens Värld var från det stora rekordåret 2019. Då hade ALV 218 400 besökare under julimånaden.

I dag har cirka 5 500 personer gått in genom grindarna till Vimmerbys draglok och totalt sett är det 222 200 besökare under juli månad.

Det är alla tiders bästa juli för ALV.

– Det är nytt rekord i juli! Vi har många rekord nu och det är superkul. Med facit på hand kunde man ha förväntat sig en väldigt bra juli, när juni var så pass svag. Någonstans är gästerna de samma under en sommar, någon gång kommer de ju att komma. Det är superroligt, säger Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld.

"Superkul"

En förklaring kan förstås också vara öppningen av den nya miljön Junibacken. Den öppnade lagom till midsommar.

– Vi har spekulerat kring det tidigare och det kanske har en påverkan också, säger han.

Det märks att han är upprymd över den nya rekordnoteringen.

– Det är superbra och superkul.

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Går för årsrekordet

Nu går man för att slå årsrekordet på nytt. Hittills har man haft 360 000 gäster i parken. Juli är alltid den enskilt viktigaste månaden för parken. En dålig juli förstör siffrorna totalt sett helt medan en bra ger förutsättningar att slå till med ett nytt rekordår.

– Jag har sagt det tidigare och med tillförsikt ser nu alla kollegor att vi kan nå samma nivåer som ifjol.

Då besöktes parken av 545 000 besökare på helåret och det är alltså det gällande besöksrekordet att slå.

– De senaste åren har augusti varit jättebra för oss, men vi ligger bättre nu till jämfört med fjolåret samma tidpunkt. Så vi har alla möjligheter.