ALV KROSSAR REKORDET MED RÅGE – PARKEN FYLLDES TILL BRÄDDEN

Över 14 500 personer har besökt Astrid Lindgrens Värld i dag. Det är en kross av det tidigare besöksrekordet på 12 125 personer från 2011. Foto: Sara Åstrand

Rekordet från 2011 ryker all världens väg. Astrid Lindgrens Värld hade 14 522 gäster inne i parken på tisdagen. Vd:n Joacim Johansson summerar en hektisk och intensiv dag i glädjens tecken när besöksrekordet slogs med råge.

Den 20 juli 2011 löste 12 125 personer entré till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. I dag, 15 år och en dag senare, kan Astrid Lindgrens Värld stoltsera med ett nytt, färskt besöksrekord.

När vår tidning pratade med Joacim Johansson vid 12.45-tiden hade 12 669 gäster gått in genom grindarna och då ringlade fortfarande bilköerna långa in mot parken. Redan då var parkens 15 år gamla rekord slaget och Joacim Johansson berättade vid 17-tiden att 14 521 gäster hade besökt ALV i dag. Det blev till slut 14 522 gäster.

– Vilken dag det har varit. Vi hade lite på känn att det skulle bli en riktigt, riktigt bra med dag med tanke på dåligt väder tidigare dagar och prognos på lite sämre väder i morgon. Då stockar det gärna ihop sig och det är alltid tredje tisdagen i juli som vi brukar ha flest besökare, säger Joacim Johansson.

Vad säger du om att ni har haft makalösa 14 522 gäster i dag?

– Jag tänker att det är fantastiskt och tänker också att några hade kunnat passa på att gå tidigare i och med att det var 4 000 gäster i helgen. Det är givetvis jätteroligt att det är en välbesökt dag, säger Joacim Johansson.

"Fullständig trafikinfarkt"

Joacim Johansson jobbade på den fullsmockade parkeringen på förmiddagen och i diskrummet på bageriet på eftermiddagen och följde rekorddagen på nära håll.

– Det har varit knökat överallt och på alla föreställningar i dag. Det är som det är när det är så här många gäster. Det blir köer precis överallt, punkt slut. När jag gick in från parkeringen vid 12-tiden träffade jag på en stadsbo som sa ”jag går hem nu”. Jag skrattade och sa att det finns andra bra dagar som man kan komma på och att man inte behöver gå den här tisdagen.

Det har inte undgått någon Vimmerbybo eller turist att det har varit köer på alla infartsvägar till ALV i dag.

– Alla bilars GPS:er är så smarta nu att man leds om till en annan väg när det är tokkö och trafiken står stilla på en väg. Jag fick rapporter om att det var kö på Drottninggatan och Prästgårdsgatan. Det var kö överallt och folk var överallt i Vimmerby. Det blir fullständig trafikinfarkt som vi uttryckte det i Dalarna ibland när det var Vasaloppet. Det blir samma grej här. Alla kommer under samma tidpunkt och det speglar ingen roll vad man gör. Det blir stopp. Det är helt galet.

Det tidigare rekordet med 12 125 gäster från 20 juli 2011 är slaget med råge.

– Rekordet har hängt kvar länge, framför allt med tanke på alla fina somrar vi har haft med totalt gästrekord. Det här har vi såklart inte varit med om – och jag själv har inte varit i närheten av 12 000 gäster tidigare. Jag tror knappt att vi hade en dag med 10 000 gäster förra sommaren. En minnesbild är att det var en jämnare vädermässig sommar i fjol.