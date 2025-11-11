Vimmerbybo får toppjobb i grannkommunen

Peter Tingström blir ny it- och digitaliseringschef i grannkommunen Kinda. Foto: Mostphotos/Pressbild

Han har varit digitaliseringschef i Oskarshamns kommun. Nu senast har han haft rollen som projekt- och objektledare inom it på Linköpings kommun. Nu har Vimmerbybon fått ett toppjobb i en grannkommun.

Kinda kommun lämnade kommunalförbundet Itsam efter att Itsams huvudkontor flyttades från just Kisa till Linköping. Nu har Kinda kommun rekryterat Vimmerbybon Peter Tingström som ny it- och digitaliseringschef.

"Peter har över 25 års erfarenhet av att leda förändringsarbete inom både offentlig och privat sektor och har tidigare varit bland annat digitaliseringschef i Oskarshamns kommun", skriver Kinda kommun i ett pressmeddelande.

"Med bred erfarenhet av strategisk digitalisering, processutveckling och förändringsledning vill han bidra till att ta Kindas digitalisering in i framtiden", skriver Kinda kommun.

– Jag tror på att digitalisering ska vara nära verksamheten och skapa tydlig nytta för både medarbetare och invånare. I en kommun som Kinda blir det extra konkret, säger Peter Tingström.

Han tillträder sin tjänst i grannkommunen den 12 januari nästa år.