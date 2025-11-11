11 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Vimmerbybo får toppjobb i grannkommunen

Peter Tingström blir ny it- och digitaliseringschef i grannkommunen Kinda. Foto: Mostphotos/Pressbild

Vimmerbybo får toppjobb i grannkommunen

NYHETER 11 november 2025 17.41

Han har varit digitaliseringschef i Oskarshamns kommun. Nu senast har han haft rollen som projekt- och objektledare inom it på Linköpings kommun. Nu har Vimmerbybon fått ett toppjobb i en grannkommun.

Annons:

Kinda kommun lämnade kommunalförbundet Itsam efter att Itsams huvudkontor flyttades från just Kisa till Linköping. Nu har Kinda kommun rekryterat Vimmerbybon Peter Tingström som ny it- och digitaliseringschef. 

"Peter har över 25 års erfarenhet av att leda förändringsarbete inom både offentlig och privat sektor och har tidigare varit bland annat digitaliseringschef i Oskarshamns kommun", skriver Kinda kommun i ett pressmeddelande.

Nu senaste har Vimmerbybon varit projekt- och objektledare inom it på Linköpings kommun.

"Med bred erfarenhet av strategisk digitalisering, processutveckling och förändringsledning vill han bidra till att ta Kindas digitalisering in i framtiden", skriver Kinda kommun. 

– Jag tror på att digitalisering ska vara nära verksamheten och skapa tydlig nytta för både medarbetare och invånare. I en kommun som Kinda blir det extra konkret, säger Peter Tingström. 

Han tillträder sin tjänst i grannkommunen den 12 januari nästa år. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Grannkommunen varnar för män som försöker lura in barn i bil
Itsam flyttades för enklare rekrytering – arbetet totalsågas
Kommundirektör i grannkommun får sparken: "Krävs en annan typ av ledarskap"
SÅ SKA KINDA LÄMNA SAMARBETET
Nytt avtal ska tas fram för simhallen: "Intressant med Kindas intresse"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt