Vuxenleksaken har utsetts till årets julklapp

Det nalkar mot jul. För 38:e året i följd har HUI Research utsett Årets julklapp och 2025 blir det vuxenleksaken. Men kanske inte den vuxenleksak som man först tänker på.

HUI skriver i ett pressmeddelande att valet sätter strålkastarljuset på den starkt växande kidult-trenden, där allt fler vuxna köper leksaker till sig själva.

Det är alltså Vuxenleksaken som är årets julklapp 2025 och vuxenleksaker omfattar bland annat byggsatser, samlarfigurer och detaljerade målarböcker, produkter som kombinerar kreativitet, nostalgi och avkoppling på ett sätt som tilltalar en bred vuxenpublik.

– Vi ser nu ett skifte där allt större del av försäljningen i leksakshandeln utgörs av produkter som marknadsförs till vuxna, säger HUI:s vd Emma Hernell.

Det handlar bland annat om att färre barn föds, men också om att behovet av lek, gemenskap och verklighetsflykt ökar bland vuxna. Samlar- och populärkultur samt sociala medier beskrivs ha gjort leken till en självklar del av vuxenlivet.

Årets julklapp beskrivs vara en bekräftelse på leksakshandelns förmåga att förnya sig och hitta nya målgrupper.

– Att Vuxenleksaken utses till Årets Julklapp visar tydligt hur leken blivit en självklar del av vuxnas vardag. När barnafödandet minskar och konkurrensen om barns tid ökar ser vi en stark och växande målgrupp bland vuxna som söker kreativitet, gemenskap och avkoppling genom lek. Det här öppnar stora möjligheter för vår bransch att bredda sortimenten och möta nya behov. Leken är livslång och årets val bekräftar just det, säger Jennifer Rydén, vd för Lek- och Babybranschen.

Hon siar att årets julhandel kan bli den mest lekfulla på länge.