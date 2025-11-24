Konsumentvägledarens råd inför Black Week: "Planera dina inköp och låt dig inte luras"

Black Week, Black Friday och Cyber Monday står för dörren. Det innebär också startskottet för julhandeln. Kommunens konsumentvägledare tipsar nu om hur du ska tänka.

Julhandeln och Black Week-tiderna är en tid då många blir lockade av stora rabatter. Men Konsumentvägledaren i vårt område, Maria Johansson, varnar för att alla erbjudanden inte är så förmånliga som de verkar och menar att det finns många fällor man kan fastna i.

– Allt som ser ut som ett klipp är inte ett klipp. 50 procent rea, men utifrån vilket pris? Många butiker höjer priserna veckorna innan rean för att kunna skylta med stora rabatter, säger Maria Johansson, som är konsumentvägledare på Konsument Höglandet.

"Handlar mycket om psykologi"

Hennis tips är att göra en plan och hålla sig till den. Maria Johansson ser nämligen varje år hur många dras med i vad hon kallar för köphysterin.

– Det handlar mycket om psykologi. Budskap som ”bara idag” eller ”fåtal kvar” skapar stress och får oss att köpa utan att tänka efter. Mitt bästa råd är att göra en plan för vad du faktiskt behöver och hur mycket det får kosta, och sedan hålla dig till den, säger hon.

Hon uppmanar alla att jämföra priser i förväg och hänga med i prisbilden.

– Enligt lag ska butiker visa det lägsta priset de senaste 30 dagarna, men alla följer inte reglerna.

Skäl att vara vaksam på nätet

Hon varnar också för att det på nätet finns många oseriösa företag och att det finns skäl att vara vaksam. Det kan handla om att kontrollera att det finns kontaktuppgifter och vilket land företaget befinner sig.

– Vi ser ofta fall där kunder beställt varor från vad de trott varit svenska företag och sedan ska returen skickas tillbaka till Kina på egen bekostnad, säger Maria Johansson. Dessutom måste man även tänka på att utländska sidor kan sälja leksaker, kläder och elektronik som inte följer svenska regler som vi har för säkerhet och hälsa.

Hon tipsar också om att hellre välja leverans till ett ombud än att välja leverans hem till brevlådan eller dörren.

– Då kan du drabbas av stöld och ansvaret ligger hos dig.

Allra bäst är om överlämandet sker över disk och inte via skåp.

– Ifall paketet skulle visa sig vara skadat och innehåll försvunnit, då kan du neka att hämta ut det, tipsar konsumentvägledaren.

Konsument Höglandet är ett samarbete mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda, Ydre och Vimmerby kommun. Den som bor i Vimmerby kommun kan få kostnadsfri rådgivning därifrån.