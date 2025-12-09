Vimmerbyprofilens julkritik mot kommunen: "Helt dött och grått"

Vimmerbyprofilen Carita Thörn tog den här bilden under söndagen. Hon tycker att det är helt dött och grått kring torget i Vimmerby och saknar julkänslan. Bilden är ett montage. Foto: Ossian Mathiasson/Privat

– Jag gick en sväng på stan och det var ingen stämning. Helt dött och grått. Orden är Vimmerbyprofilens Carita Thörn, som på söndagen hade bestämt sig för att gå en tur i centrum och handla julklappar. Nu önskar hon ett större engagemang kring torget.

På sociala medier publicerade Vimmerbyprofilen Carita Thörn, som är tidigare handlare i stan och numera välkänd för sitt stora arbete med Vår stora dag, en bild från torget i Vimmerby.

"Jul på Vimmerbys torg" skrev hon till bilden och lade också till en arg gubbe. Kommentarerna blev många och många höll med henne i den stora julkritiken mot kommunen.

"Ser inte inbjudande ut. Några kunder i dag tyckte det kändes som en spökstad", skrev en handlare i kommentarsfältet. De flesta var överens om att det var grått, tråkigt och noll julstämning.

– Det är ingen känsla när man kommer ned till torget. På kvällen är det absolut lite stämningsfullt med ljusen och den stora granen, men på dagen i söndags hade jag bestämt mig för att gå en sväng på stan i några timmar och köpa julklappar. Det var ingen stämning. Det var helt dött och grått, säger Carita Thörn när vi ber henne utveckla sina tankar.

Vill ta inspiration

Hon är rädd för att "stan" håller på att försvinna.

– Jag är inte handlare längre, men jag vet att det inte går att leva på några dagar. Nu är det Tomtenatta och julskyltningen man satsar på, men det måste vara något varje helg. Jag tycker synd om handlarna alltså. Det var precis öde i butikerna och inget café öppet.

Hon menar att många är av samma åsikt, vilket hon menar också visat sig i hennes kommentarsfält.

– Det är jättemånga som pratar om det, men alla vågar inte säga något. Jag tycker att rondellerna som kommunen gjort i ordning är fina och mysiga. Men på stan skulle det behövas lite mer julkänsla och kärlek. Rondellerna swishar man ju bara förbi, men det är på stan man ska gå och strosa. Det står några tomma marknadsbord på torget. Vad är det?

Carita saknar alltså både det estetiska och aktiviteter i december månad.

– Det borde vara aktiviteter alla helger. Nu stänger många butiker, för det är inte lönt att ha öppet ens en gång. Vad tänker politikerna när de går förbi torget en regnig vardag? Jag är mycket i Norrköping och där finns det hur mycket fint som helst att titta på. Likadant i Linköping. Det går att ta inspiration därifrån och behöver inte vara så dyrt eller svårt. Det går att ha lite granar med ljus i och lite figurerar. Det finns kanske företag eller andra grupper som kan hjälpa till med det? Mer stämning behövs om vi inte ska tappa fler butiker. Jag har ingen butik längre, men stan behöver mer kärlek på vintern också.

Annons:

"Var helt öde"

Att snön har försvunnit gör förstås sitt till, men då får man anstränga sig lite mer, menar Vimmerbyprofilen.

– På sommaren händer det jättemycket på torget, men går man ned på stan nu – nä, det saknas julkänsla. Man kunde bara ha en sådan sak som lite julmusik i högtalarna. När jag gick in i butikerna var det synd om dem. Det var helt öde. Sedan kanske handlarna måste gå samman också och hitta på mer tillsammans under december för att hitta den där känslan.

Carita Thörn förstår att vissa kanske kastar tillbaka detta på henne, och säger att hon får göra något åt det själv om hon är missnöjd.

– Men det är inte mitt arbete det här, att pynta stadens torg. Vimmerby Handel och kommunen kan göra mer tillsammans. Just den där estetiska känslan av att "vad mysigt det är i Vimmerby" saknas helt. Det är inte kul att se hur det ser ut och det är nog inte så att någon som kommer utifrån tänker att här var det väldigt mysigt att gå och handla.

Är det värre än tidigare år?

– Det har varit dåligt i ganska många år nu, men nu hade jag bestämt mig att som Vimmerbybo och gammal handlare ta ett par timmar av min söndag. Men det var inget roligt.

HÄR kan du läsa hur kommunen och Vimmerby Handel ser på kritiken.