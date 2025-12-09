Handelns ordförande: "Jag tycker inte heller det är snyggt"

Carita Thörn vill se ett mer juligt torg i Vimmerby. Beathe Skaate, ordförande i Vimmerby Handel, tycker inte heller att det är estetiskt tilltalande. Foto: MostPhotos

Vimmerbyprofilen Carita Thörn är kritisk mot julstämningen kring torget i Vimmerby. Nu svarar både kommunen och Vimmerby Handel på kritiken. – Jag tycker inte heller det är snyggt, säger Beathe Skaate.

– Det är ingen känsla när man kommer ned till torget. På kvällen är det absolut lite stämningsfullt med ljusen och den stora granen, men på dagen i söndags hade jag bestämt mig för att gå en sväng på stan i några timmar och köpa julklappar. Det var ingen stämning. Det var helt dött och grått, säger Vimmerbyprofilen Carita Thörn i den HÄR artikeln.

Richard Hermansson är driftchef i Vimmerby kommun och kommenterar kritiken.

– Jag misstänker att det här var dagtid och då är det en extremt mörk period just nu. Det är inte en så rolig tid överlag utan snön just nu. Jag kan tycka att under kvällstid och i mörkret så är det roligt upplyst. Det man kanske kunde ha gjort som förbättringsåtgärd är att ha tänt längre period under dagen, säger han.

Man tittar på åtgärder för att det ska bli bättre.

– Vi tittar alltid över belysningen och möjligheten att utveckla belysningen. Vi vill få det ljusare och mysigare även i stan. Men december är en tråkig period rent ljusmässigt.

Hon saknar ren julstämning också, lite julpynt, figurer och sådär?

– Vi har satt ut det julpynt som finns och fördelat det över hela staden. Vi lägger inte allt tryck på torget, utan det är utspritt på rondeller och infarter för att se välkomnande ut.

"Torget kan vara nästa steg"

Driftchefen Richard Hermansson säger att det alltid finns mer att göra.

– Det finns alltid möjlighet att göra mer och bättre. Vissa träd skulle behöva förnyas och utvecklas. Det är något vi tittar på nu, men det handlar om att ta det i olika steg. Vi har bland annat förnyat bollen vid Cooprondellen och lagt tid och engagemang på den. Vi har även bytt ut belysningen där och bara belysningen handlar om 40 000 kronor. Vi måste gå steg för steg och torget kan vara nästa steg. Det har varit med i diskussionen.

– Även det här med att julpynta mer är något man kan titta på kring själva torget.

Tycker du själv att det ser mysigt eller juligt ut i dagsljus?

– Det går säkert att utveckla hela torget mer och göra mer kring belysningen på torget. I framtiden går det säkert. Vi tittar på det och tänker på hela stan. Det är inga konstigheter att vi kan göra det bättre på torget också. Vi vill få det mer juligt hela tiden, men det är en fråga om pengar och tid också. Perioden december när det inte är snö är grå och trist. Så är det ju. Men snön blir det mysigt och när snön var tyckte jag det var en fin miljö kring torget.

"Inte så estestiskt snyggt"

Carita Thörn var också frågande till marknadsborden på torget och hade önskat att man klätt in dem med ljusgirlanger.

– Jag undrar också om vem som helst får gå dit en söndag, stå där och sälja något? Varför går inte kommunen ut med att man kan göra det i sådana fall? undrar hon.

Enligt Richard Hermansson kan borden användas.

– Vi ställer upp borden inför skyltsöndagen och sedan står de där hela vägen. Tiden utöver finns det inga restriktioner. Jag ser inga konstigheter i att någon kan använda dem om man vill under en helg.

Beathe Skaate är ordförande i Vimmerby Handel och säger att man gör aktiviteter i form av julskyltningen och Tomtenatta. På dessa lägger man mycket av sin tid och energi.

– Det krävs ganska mycket resurser och en del ekonomi för att ha aktiviteter varje helg. Vi har haft det uppe till diskussion och försökt att ha alla söndagar tidigare. Då har vi tänkt att det är bättre att ha lite alla söndagar, men av erfarenhet har vi märkt att det inte kommit så mycket folk. Ska vi ha artister och fullt program på söndagarna krävs att folk kommer. Därför har vi valt att göra det färre och bra de få gånger vi gör det.

Men hon är också av åsikten att det kunde se mer inbjudande ut kring torget.

– Jag har poängterat för kommunen att man skulle kunna klä in scenen, så att det ser trevligt ut hela tiden. Jag har också ifrågasatt belysningen, det är inte det snyggaste, så jag har ifrågasatt saker, men det ligger inte på mig, säger Beathe Skaate.

Så du håller med om kritiken där?

– Det håller jag med om och det kan jag stå för. Det är inte så estetiskt snyggt. Det kan jag vara enig kring, jag tycker inte heller det är snyggt. Däremot har vi en väldigt fin julgran och gatubelysning som tillför jättemycket julkänsla. Fina skyltfönster har vi också.

"Kan inte tvinga någon till något"

Carita Thörn saknade också att något café hade öppet den här söndagen när hon var ute och undersökte stan.

– Vi kan inte säga till medlemmarna om de ska ha öppet eller inte. Vi har rekommenderade öppettider för handeln inför jul och påpekar att de gärna ska ha öppet på söndagar, men de väljer själva. Den frågan blir direkt till specifika café, men jag tycker det vore bra om man hade öppet på söndagar. Men vi i styrelsen kan inte tvinga någon till något, säger Beathe Skaate.