Manifestation med fokus på att bekämpa våld mot kvinnor

Folkhälsosamordnaren Sofia Bohl Folckner var med och arrangerade en manifestation mot våld mot kvinnor på torget i Vimmerby på Orange Day på tisdagen. Foto: Ossian Mathiasson

Världen lyser i orange den 25 november. Orange day – FN:s internationella dag för att uppmärksamma och motverka våld mot kvinnor och flickor – är både en symbolisk markering och en påminnelse om en verklighet som pågår mitt ibland oss i samhället.

Vimmerby kommun arrangerade för fjärde året i rad en manifestation mot våld på torget i Vimmerby på tisdagseftermiddagen.

– Jag tycker att det är så fantastiskt att man får göra det år efter år och att det nu har blivit lite av en tradition. Det är precis som med suicidpreventiva dagen, att man gör samma sak återkommande och förhoppningsvis sätter det sig mer och mer. Precis som med suicidpreventiva dagen ska detta inte behövas, men det behövs, säger Sofia Bohl Folckner, folkhälsosamordnare med ansvar för psykisk hälsa och våld i nära relation.

Hur ser problematiken ut i Vimmerby kommun?

– Anmälningarna har ökat. I min värld handlar det om att man är bättre på att uppmärksamma och komma upp med information och att det är fler som faktiskt vågar och att man pratar om det mer. Det är dit vi vill komma. Vi ska kunna prata om att ”jag lever i en destruktiv relation” eller att ”vi har en destruktiv relation” och man ska också kunna prata om det med sin partner. Det är så det många gånger börjar, att man inte får det att fungera i relationer, säger Sofia Bohl Folckner.

"Något som man själv ska ta på allvar"

Folkhälsoenheten ser svartsjuka som ett stort problem.

– Man har lärt sig mer att känna igen kännetecken såsom svartsjuka och vi har lärt oss att uppmärksamma det, både för om du är utsatt för det och om du utsätter andra för det. Vi har ungdomar som kommer till ungdomsmottagningen för att prata om att de är så svartsjuka. De säger ”jag kan inte vara tillsammans med någon för att jag blir så svartsjuk”. Svartsjuka kan bli till ett kontrollerande beteende och är något som man själv ska ta på allvar. Försöker du kontrollera? Försöker du ha full kontroll på vad din partner gör och ska ha på sig? Då är det ett varningstecken, säger hon.

Manifestationen i Vimmerby bestod av musikunderhållning från Kalle Sellbrink plus att det bjöds på fika och delades ut rosor och broderade citat från utsatta personer.

– Folkhälsoenheten arrangerar Orange Day och gör det i samarbete med jättemånga aktörer såsom Kvinnojouren, socialpsykiatrin, skolkuratorer, familjeteamet. Jag samordnar en arbetsgrupp där vi ska hålla koll på vad alla gör i kommunen.