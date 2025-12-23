Micce öppnar sin linje på julafton för sjunde året i följd

Konstnären och föreläsaren Micce Rylander öppnar sin jullinje igen. För sjunde året i rad öppnar han upp för samtal för den som känner sig ensam.

Alla som vill kan ringa Micce Rylander för att prata om vad som helst under julen. Det var för sju år sedan han för första gången öppnade sin telefon för ändamålet.

Förra julen blev det över hundra samtal och sms till honom.

– Samtal är fantastiska. De startar impulser som helt fräckt bryter sig in bland andra känslor och kickar igång kreativa tankar. När jag lyssnar mer än pratar lär jag mig massor, säger Micce Rylander.

Ett samtal kan vara den viktigaste julklappen att ge, menar han.

– Och känslan av att hjälpa någon som behöver hjälp är den starkaste som finns. Jag vill att de som behöver ska hitta någon att prata, dela glädje, sorg eller vad som helst med.

Många delningar på sociala medier gör att folk från när och fjärran hör av sig till honom. Samtalen kan handla om allt från en utebliven kattunge i julklapp till att välja nyårsklänning eller spontana frierier. Micce beskriver själv sin metod som att lyssna och säger att "bli hörd kan vara livsavgörande".

– Jag blir så överraskad när jag hör hur budskapet hittar fram. Behovet blir allt större. I går pratade jag dans, fiske, strumpbyxor, glass, relationer, sorg och groggar. Med mig kan du prata om vad som helst. Ring så delar vi en stund tillsammans på julafton.

Numret är 0768078674.