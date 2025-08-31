Micce gör nytt konstprojekt – tillsammans med Canon

Konstnären, föreläsaren och marknadsföraren Micce Rylander försöker ständigt utmana sin kreativitet. Nu är han på gång med ett nytt konstprojekt tillsammans med Canon.

Gullringsbon är i full gång med att förbereda sin 50:e separatutställning. Hans nya drömska, abstrakta målningar är tänkta att utmana fanatasin och upplevas med flera sinnen.

– Som abstrakt konstnär är jag bara halva bilden. Med din fantasi blir bilden inte bara komplett. Den förökas. Jag fick 50 tolkningar av varje målning jag testade. Fantasi och hur abstrakt konst tolkas verkar inte ha några gränser, säger Micce Rylander i ett pressmeddelande.

Hans nya konstprojekt sker nu tillsammans med Canon. Den globala aktören inom bildteknik anser att konst ska vara för alla, oavsett synförmåga.

– Samarbetet med Micce visar hur Canons teknik kan skapa nya sätt att uppleva konst. Det är precis den typen av innovation vi vill driva framåt. Vi hoppas kunna inspirera konsthallar och museer att skapa konstupplevelser där alla känner sig delaktiga, säger Elif Bilyar, kommunikationschef på Canon Sverige.

"Kan titta med öronen"

Med Canons teknik har målningarna fått taktila kopior som man känner med fingrarna. En speciell programvara översätter motivet till en struktur. Upp till 60 lager printas och skapar ett kännbart motiv. Under sommaren har Micce Rylander testat hur tekniken upplevs.

– Det är oerhört starkt att höra en person som aldrig någon sett beskriva sin inre bilder. Även här skiljer sig tolkningarna åt från person till person. Jag bad fyra skribenter och en utbildad syntolk beskriva mina målningar. Vi är alla olika och jag är nyfiken på hur olika beskrivningar uppfattas.

Tre artister har läst in texterna med sina personligheter. När man besöker utställningen scannar man en kod och lyssnar.

– Eller tittar med öronen och skapar inre bilder. Ju fler desto gladare konstnär.

"Mamma storgrät"

Lotta Swahn är utbildad syntolk och har beskrivit flera av Micce Rylanders abstrakta verk.

– Att syntolka abstrakt konst är mer som att sätta ord på musik än när en beskriver figurativa motiv. Som syntolk söker man formuleringar som gör verket levande, och går en balansgång mellan det neutrala om vad som faktiskt syns, och det tolkande, som att något i verket ger intryck av rörelse. Orden som beskriver nyanser, materialitet, yta och riktningar ska kokas ihop till en meningsfull beskrivning som öppnar upp för egen tolkning. Det är både mer utmanande och mer spännande än att beskriva konkreta motiv.

Johanna Wright är artist och har läst in några av tolkningarna med egenkomponerad musik.

– Jag lät mamma som är bildkonstnär lyssna och hon fullständigt storgrät. Hon blev så tagen och kunde se allt framför sig, berättar Johanna.

Mer på gång

Nu förbereder Micce Rylander två unika presentationer för Högskolan Borås och Röhsska museet i Göteborg. Projektet är inbjudet till två forskningssymposier.

– Detta avslutande symposium är inte bara en hyllning till vad som uppnåtts – utan också en inbjudan till andra att ta det vidare, säger projektledaren Nasrine Olsson.

Mer är på gång, men man inleder i Borås och Göteborg 2 och 3 september.

– Jag och företaget Signal har massor på gång, men vi börjar här, säger Micce Rylander.