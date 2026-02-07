07 februari 2026
Ställde helt fel diagnos – händelsen anmäls

Region Kalmar anmäler händelsen där man satte helt fel diagnos på en person i 60-årsåldern. Genrebild. Foto: MostPhotos

NYHETER 07 februari 2026 20.00

Region Kalmar har upprättet en Lex Maria-anmälan efter att en person i 60-årsåldern fått en felaktig diagnos. 

Anmälan rör vård på Länssjukhuset i Kalmar där en patient i 60-årsåldern sökte vård akut med bröstbesvär. Utredning genomfördes och läkare satte diagnosen lunginflammation. Besvären fortsatte för personen som sökte vård ännu en gång och den gången visade utredningen en svår hjärtsjukdom. 

Region Kalmar har nu utrett händelsen och identifierat brister i handläggningen. Vissa åtgärder har vidtagits och händelsen anmäls till IVO i enlighet med Lex Maria. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

