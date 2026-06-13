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REGIONEN ANMÄLER LÄKARE TILL IVO

En doktor som varit verksam i Region Kalmar anmäls till IVO som riskindivid. Foto: MostPhotos

REGIONEN ANMÄLER LÄKARE TILL IVO

NYHETER 13 juni 2026 12.00

Region Kalmar anmäler en läkare till IVO efter en kränkande behandling. Patienten ska ha drabbats av ett ”betydande psykologiskt lidande” efter händelsen.

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Nu görs en riskindividanmälan. I sin anmälan berättar regionen att läkaren uppvisat stora brister under en lång tid. Det handlar om att han misslyckats i sin yrkesroll och brutit mot både sekretess och regler.

I samma veva görs även en Lex Maria-anmälan som konkret handlar om ett besök på en mottagning. Läkaren genomförde då en kroppsundersökning som inte var motiverad och som upplevdes som kränkande.

”Händelsen har medfört ett betydande psykologiskt lidande för patienten. Åtgärder är vidtagna för att minska risken för upprepning”, skriver regionen.

Bakom anmälan står Gunhild Nordesjö Haglund, chefsläkare på Länssjukhuset i Kalmar.

Diagnos fördröjdes

I ett annat ärende har Nordesjö Haglund också upprättat en Lex Maria-anmälan. Där handlar det om en patient i 75-årsåldern som remitterades utredning av en okänd tumör. Utredningen drog ut på tiden, vilket ledde till att diagnosen försenades. Bristen ska vara orsakad av att rutinerna inte var ”tillräckligt etablerade”.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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