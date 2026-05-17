17 maj 2026
Barn fick försenad diagnos – händelsen anmäls

Ett barn fick inte korrekt vård i det inledande skedet. Genrebild. Foto: MostPhotos

NYHETER 17 maj 2026 08.00

Ett barn under tio år fick en försenad diagnos vid Länssjukhuset i Kalmar. Händelsen anmäls nu till IVO i enlighet med Lex Maria.

Barnet hade ont i magen och kräkningar. När hen kom till vården fick patienten medel mot illamående och barnet skickades hem med hopp om att de hade hjälpt.

Några timmar senare återkom barnet till vården och en utredning inleddes. Rätt diagnos kunde ställas med adekvat behandling som följd.

Region Kalmar har identifierat brister i handläggningen och väljer nu att lämna över sin utredning för granskning hos Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med Lex Maria. Åtgärder har vidtagits.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

