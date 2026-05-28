Patient försämrades kraftigt – händelsen anmäls

Region Kalmar har upprättat en ny Lex Maria-patient efter upptäckta brister kring en patient som drabbades av sepsis.

Fallet rör en patient i 75-årsåldern med en halsinfektion. Den bedömdes vara orsakad av ett virus, men dagen efter kom patienten tillbaka med rosfeber och behandling sattes in.

Två dagar senare hade sjukvården planerat in en uppföljning och patienten vr då mycket försämrad och i behov av akut sjukhusvård.

”Det är troligt att man genom en mer strukturerad undersökning dag två hade kunnat se tecken på en allvarlig infektion”, skriver regionen.

Händelsen inträffade inom primärvården. Regionen har vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning.