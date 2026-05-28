28 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök
Patient försämrades kraftigt – händelsen anmäls

Patienten tillstånd försämrades drastiskt och sjukvården har uppmärksammat brister i handläggningen. Foto: Bildbyrån

Patient försämrades kraftigt – händelsen anmäls

NYHETER 28 maj 2026 08.00

Region Kalmar har upprättat en ny Lex Maria-patient efter upptäckta brister kring en patient som drabbades av sepsis.

Annons:

Fallet rör en patient i 75-årsåldern med en halsinfektion. Den bedömdes vara orsakad av ett virus, men dagen efter kom patienten tillbaka med rosfeber och behandling sattes in.

Två dagar senare hade sjukvården planerat in en uppföljning och patienten vr då mycket försämrad och i behov av akut sjukhusvård.

”Det är troligt att man genom en mer strukturerad undersökning dag två hade kunnat se tecken på en allvarlig infektion”, skriver regionen.

Händelsen inträffade inom primärvården. Regionen har vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Barn fick försenad diagnos – händelsen anmäls
Patient utsattes för allvarlig risk på grund av teknisk brist
Trodde att vården var palliativ – det var den inte
90-åringens diagnos dröjde – händelsen anmäls
Tumör upptäcktes för sent – händelsen anmäls

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt