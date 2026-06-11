HELA LISTAN: Alla stipendiater på Vimarskolan

Här är alla stipendiater på Vimarskolan.
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Avslutningen skedde i Idrottshallen intill Vimarskolan under torsdagseftermiddagen.
Här är alla stipendiater:
Bröderna Lejonhjärta, Kommunstyrelsen delar ut ett stipendium på 500 kronor i Bröderna Lejonhjärtas anda. Stipendiet går till elev eller elevgrupp som visat prov på mod under året. Mod i Bröderna Lejnhjärtas anda. Det åligger lärare att utse stipendiaten.
"Stipendiet Bröderna Lejonhjärta tilldelas i år en elev som gång efter gång visat på genuint mod under sin tid på högstadiet. Med ett stort hjärta och ett stort ansvarstagande har eleven klivit fram och stått upp för allas lika värde. Elevens empati och hans förmåga att se en vän i alla han möter, har bidragit till att minska utanförskap och ojämlikhet på Vimarskolan", står det i motiveringen.
Stipendiet går till Hjalmar Haskett, 9A.
Bokpremier, åtta premier om vardera 200 kronor:
Kamratskap, studieresultat och utveckling är kriterier som beaktas. Klassföreståndarna för år 9 utser i samråd med berörd personal två elever per klass.
9A: Ainer Maslem, Edwin Lindblom
9B: Lucas Andersson, Filip Johansson
9C: Rasmus af Ekenstam, Alex Strid
9D: Theo Elebring, Märtha Wohlfart
Stipendier ur Ansgarius-Stiftelsen:
Tio elever får 1 000 kronor vardera. Kvalificerad för stipendium är den som varit ett gott föredöme, även utanför klassrummets väggar, och som med lojalitet och entusiasm bidragit till en god arbetsmiljö för klasskamrater och lärare. Betygspoäng har inte särskilt företräde vid bedömning av presumtiv stipendiat.
9A: Tilde Fridell, Pelle Kilvéus
9B: Viggo Wagenius, Siri Forss, Alice Kennmark
9C: Samuel Läck, Hulda Öhrström
9D: Hilma Gustavsson, Leah Kostenius, Molly Alsér