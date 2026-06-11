HELA LISTAN: Alla stipendiater på Vimarskolan

Under torsdagseftermiddagen fick Vimarskolans högstadieelever äntligen gå på sommarlov. Niondeklassarna lämnar nu skolan för gott för nya utmaningar. Här har vi samlat listan över stipendiaterna.

Avslutningen skedde i Idrottshallen intill Vimarskolan under torsdagseftermiddagen.

Här är alla stipendiater:

Bröderna Lejonhjärta, Kommunstyrelsen delar ut ett stipendium på 500 kronor i Bröderna Lejonhjärtas anda. Stipendiet går till elev eller elevgrupp som visat prov på mod under året. Mod i Bröderna Lejnhjärtas anda. Det åligger lärare att utse stipendiaten.

"Stipendiet Bröderna Lejonhjärta tilldelas i år en elev som gång efter gång visat på genuint mod under sin tid på högstadiet. Med ett stort hjärta och ett stort ansvarstagande har eleven klivit fram och stått upp för allas lika värde. Elevens empati och hans förmåga att se en vän i alla han möter, har bidragit till att minska utanförskap och ojämlikhet på Vimarskolan", står det i motiveringen.

Stipendiet går till Hjalmar Haskett, 9A.

Bokpremier, åtta premier om vardera 200 kronor:

Kamratskap, studieresultat och utveckling är kriterier som beaktas. Klassföreståndarna för år 9 utser i samråd med berörd personal två elever per klass.

9A: Ainer Maslem, Edwin Lindblom

9B: Lucas Andersson, Filip Johansson

9C: Rasmus af Ekenstam, Alex Strid

9D: Theo Elebring, Märtha Wohlfart

Stipendier ur Ansgarius-Stiftelsen:

Tio elever får 1 000 kronor vardera. Kvalificerad för stipendium är den som varit ett gott föredöme, även utanför klassrummets väggar, och som med lojalitet och entusiasm bidragit till en god arbetsmiljö för klasskamrater och lärare. Betygspoäng har inte särskilt företräde vid bedömning av presumtiv stipendiat.

9A: Tilde Fridell, Pelle Kilvéus

9B: Viggo Wagenius, Siri Forss, Alice Kennmark

9C: Samuel Läck, Hulda Öhrström

9D: Hilma Gustavsson, Leah Kostenius, Molly Alsér