SKOLAN VARNAR – OKÄND MAN TOG KONTAKT MED ELEV

En okänd man ska ha tagit kontakt med en lågstadieelev när barnet gick hem från skolan. Händelsen ska ha skett under tisdagen. Rektor Eva Grudemo har gått ut med ett brev till alla vårdnadshavare och där skriver hon såhär:

”Det har kommit till skolans kännedom att en ung man under gårdagen har närmat sig en lågstadieelev som var på väg hem från Vimarskolan. Mannen ska ha erbjudit godis för att få eleven att följa med honom hem. Han ska även ha försökt locka eleven genom att säga att eleven skulle få titta på mannens hundvalpar. Vi har för tillfället inte mer information om händelsen, men vill ändå informera er vårdnadshavare. Det kan vara bra att prata med era barn om att de aldrig ska följa med okända personer. Polisen är underrättad”, skriver Grudemo i det brev som vi tagit del av.

– Det känns väldigt otäckt. Jag har pratat mycket med barnen om detta redan men kommer påminna igen om att detta kan hända, säger en person som har barn på skolan till oss.



Vi söker mer information om händelsen.