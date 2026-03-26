Skylt med QR-kod ska stärka tryggheten vid Vimarskolan

Anders Degerman, folkhälsosamordnare i kommunen, tillsammans med Conny Kallay, som är vaktmästare på Vimarskolan. Foto: Pressbild

Kommunens satsning på sin digitala trygghetsvandring fortsätter. Nu har man satt upp en skylt med QR-kod i idrottshallen vid Vimarskolan. Det är ett område där det tidigare förekommit en del skadegörelse.

Genom att skanna QR-koden med sin mobil kan besökaren enkelt rapportera in skadegörelse eller andra händelser som uppleves som otrygga. Funktionen är en del av kommunens trygghetsarbete, där invånarnas egna upplevelser spelar en viktig roll, enligt kommunen.

– Vi vet att det här är en plats där det funnits en del problem med skadegörelse. Därför känns det extra viktigt att göra det enkelt att rapportera in händelser som skapar otrygghet här, säger Anders Degerman, folkhälsosamordnare.

QR-koder finns sedan tidigare på andra platser i kommunen, bland annat vid resecentrum i Vimmerby. Via tjänsten kan användaren markera en plats på en karta och beskriva exempelvis skadegörelse, bristande belysning eller olika typer av händelser som påverkar tryggheten.

– Det här är ett bra sätt att få in värdefull information från invånarna. Ju fler som engagerar sig, desto bättre underlag får vi för att kunna sätta in rätt åtgärder, säger Anders Degerman.