Rekordmånga orosanmälningar förra året: "Bekymrad över det"

Under 2019 hade barn- och familjenheten inom socialförvaltningen en rekordhög inströmning av orosanmälningar. Under året kom hela 528 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa in, vilket ger ett snitt på 44 per månad.

– Den nivån vi hade 2019 har vi inte haft tidigare. Det pendlar under året och oftast är det några månader som sticker ut, men det finns variationer under månaderna, säger socialchefen Anette Nilsson.

Året före var det 43 orosanmälningar per månad. Två månader stack ut i dyster bemärkelse. Under oktober och november kom 69 respektive 66 orosanmälningar in.

– Under hösten hade vi verkligen rekordhöga nivåer. Annars är det ingen dramatisk ökning, utan det handlar om enskilda månader. Det skiljer väldigt mycket från månad till månad och under sommarmånaderna brukar vi inte ha lika hög inströmning av anmälningar.

"Jag med flera är bekymrade"

Utvecklingen är oroväckande, säger socialchefen Anette Nilsson.

– Jag med flera är bekymrade över det. Det är så konkret att jag blir bekymrad över hur vi ska klara av att hantera det och jag blir också bekymrad över hur det ser ut i samhället. Det här handlar ofta om befogad oro, man hör inte av sig särskilt lättvindigt och det är allvarligt när så många anmälningar inkommer om barn som far illa. Vimmerby skiljer sig inte från resten av landet och vi är inte ensamma med den här problematiken.

Placering av barn och unga genererade ett underskott på åtta miljoner kronor i budgeten för 2019. Sedan i höstas har kommunen två socialsekreterare inne på konsultbasis inom barn- och familjeenheten.

– En kommer att vara fram till sommaren och den andra är kvar till hösten. Anledningen är att vi har vakanser, det har uppstått glapp från när någon slutar till dess att en ny socialsekreterare är rekryterad, på plats och introducerad. När det gäller underskottet så kan det handla om både små och stora problem. I en del fall finns inte någon annan utväg, men vi försöker hitta andra lösningar. Det är rätt stora steg till en placering, men ibland är det nödvändigt.

Förebyggande arbete

Att jobba förebyggande är den enskilt viktigaste aspekten för att försöka undvika att utvecklingen fortsätter.

– Satt vi med svaret på hur vi skulle göra hade vi använt det svaret. Det är en svårighet hur vi ska klara det här med de resurser vi har. Det är en fråga många kommuner brottas med. Hur ska vi jobba med barn och unga? Det är en grupp med ökade problem och inte minst den psykiska ohälsan. Jag sitter inte inne med något svar, men det handlar om att komma in så tidigt som möjligt och jobba mycket förebyggande. Det är inte enkelt att sätta fingret på exakt vad. Hela samhället måste vara involverat.

Socialnämnden jobbar sedan en tid tillbaka närmare barn- och utbildningsnämnden.

– Det här är jätteviktiga frågor inför deras uppväxt och deras möjlighet att kunna gå ut i vuxenlivet på ett bra sätt. Det är olika typer av personalkategorier som samarbetar med olika forum och metoder. Det är så vi måste jobba. Det finns inga snabba åtgärder eller effekter. Det är mer förebyggande som gäller. Det pågår också en översyn av socialtjänstlagen, men vi måste försöka fånga upp barnen tidigt för att undvika att de ska fara illa.