Premiär för Boston Clothings nya secondhand-koncept

Kim Wickström, Stefan Stridell och Jimmy Wickström. I morgon fredag slår de upp portarna till sitt nya koncept, Boston Used By. Foto: Micael Rundberg

För två veckor sedan hade inte ens idén kläckts. I morgon öppnar Boston Clothing i Vimmerby sitt nya secondhand-koncept – Boston Used By. – Mottagandet har varit otroligt. Jag hade inte en aning om att intresset för begagnade damkläder var så stort, säger butikens ene ägare, Kim Wickström.

Boston Clothing har under en tid haft en avdelning av sin butiksyta tom. När man satte sig i ett möte förra måndagen hade man egentligen helt klart för sig vad man skulle göra med den, men det beslutet förändrades helt under mötet.

– Det var nån som började prata om begagnade kläder för kvinnor, att det finns liknande butiker i regionen som tjejer från vår kommun åker till, och att det ska vara riktigt populärt.

– Vi diskuterade det lite, och bestämde att vi kör. Det brukar gå ganska snabbt för oss när vi väl beslutat saker, skrattar Kim Wickström.

Kan utöka sortimentet

Till en början kommer man alltså hålla sitt koncept till begagnade damkläder, men om det slår väl ut kan sortimentet mycket väl komma att utökas åt alla håll.

– Absolut. Vi är öppna för det mesta, jag tror att exempelvis sportprylar skulle funka bra. Ett av våra mål är att göra folk lite mer medvetna om kläders faktiska värde och hur vårt sätt att konsumera påverkar miljön.

Säljer åt kunderna

Upplägget för Boston Used By är att man säljer kläder åt sina kunder. Första gången en kund lämnar in plagg får man ett säljarkonto där alla ens försäljningar sedan registreras.

Butiken sätter sedan ett pris på plagget, och tar hand om allt vad gäller försäljningen, sedan delar man på försäljningssumman.

En gång i månaden görs en avräkning till kunden.

– Om ett plagg inte har sålts på tre månader lämnas det tillbaka till kunden. Om kunden inte vill ha tillbaka det, så skänker vi plagget till välgörenhet, berättar Kim Wickström.

Stort intresse

Hittills har intresset för Boston Used By varit stort.

– Ja verkligen. Jag hade inte en aning om att intresset för begagnade damkläder var så här stort. Vi har fått massor med frågor och har redan ett 30-tal personer som har registrerat sig och lämnat in kläder.

Och i morgon, fredag slår man upp dörrarna med en välfylld butik.

– Det ska bli riktigt spännande. Förhoppningsvis kan vi erbjuda ett prisvärt alternativ, samtidigt som vi tillsammans gör något bra för miljön, säger Kim Wickström.