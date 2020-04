Lokala Netto-butiker blir Coop inom kort – Vimmerbybutiken öppnar i morgon

Netto-butiken i Vimmerby har ställts om till Coop i veckan och öppnar i morgon. Nästa vecka åker byggteamet vidare till Hultsfred med samma tillvägagångssätt. – Det är full fart just nu, säger distriktschefen Sofie Zeilon.

Förra sommaren tog Coop formellt över Nettos svenska verksamhet som omfattar 162 butiker. Sedan dess har ett gediget arbete gjorts för att förbereda omställningen från Netto till Coop.

Väldigt många Netto-butiker har ställts om till Coop i Sverige – och nu har byggteamet kommit till vårt område.

Öppning i Vimmerby i morgon

Netto i Vimmerby stängde i helgen för att byta skepnad till Coop. Varje omställd butik genomgår en större invändig renovering och utrustas med nya hyllor, kylar, frysar samtidigt som alla skyltar, både in – och utvändigt, byts ut.

I morgon eftermiddag öppnar den nya Coop-butiken i Vimmerby.

– Vi ligger i fas. Vi har fått alla varor, både färsk-, frys- och kylvaror, och butiken är så gott som färdig. Vi inväntar en kompletteringsbeställning som kommer i morgon bitti, säger distriktschefen Sofie Zeilon.

Vad har hänt i butiken under den gångna veckan?

– Vi stängde butiken efter utförsäljning i lördags. Personalen städade av det mesta och tog bort de sista varorna på söndagen. Vi släppte sedan in byggteamet som har rivit ut all inredning, målat om, installerat nya frysar och kylar och nya kassasystem under måndagen och tisdagen. Det är 25–35 personer som har jobbat med det.

180 varupallar på två dygn

Personalen började sätta upp de första torrvarorna på onsdagen och fortsatte med de frysta och kylda varorna i dag.

– Det rullade in 90 pall i går och lika många pall i dag. I morgon kommer köttprodukterna och kompletteringsbeställningen.

Jämfört med Netto får de nya omställda Coop-butikerna ett bredare sortiment av mat, från cirka 2 000 till 6 000 artiklar.

– Utbudet blir tre gånger så stort.

Kommer man som tidigare Netto-kund märka någon skillnad?

– Det skulle jag säga att man kommer göra. Vi är supernoga med att våra kunder ska känna igen vår prisbild även om vi har bytt skrud. Vi satsar mycket på vårt pris och det är viktigt för oss att behålla den prisbild som våra kunder förväntar sig.

Hultsfredsbutiken står näst på tur

Sofie Zeilon har varit distriktschef för flera Netto-butiker och behåller rollen när Netto blir Coop. Hon är bland annat ansvarig för butikerna i Vimmerby, Hultsfred och Västervik (två stycken butiker), som alla ska göras om inom kort.

– Vi har väntat på det här sedan vi blev uppköpta för drygt ett år sedan i juni. Äntligen är det dags och i min roll som distriktschef för detta område så är Vimmerby den första butiken som ställs om. Nästa vecka är det dags för Hultsfred med samma procedur, veckan efter två butiker i Västervik och veckan därpå Jönköping. Även Eksjö, Sävsjö och Vetlanda är butiker som ska göras om. Det rullar på i rasande tempo.

"Kommer ha olika inriktningar"

Det blir i och med denna omställning två Coop-butiker i både Vimmerby och Hultsfred.

– Butikerna kommer ha olika inriktningar och skilja sig åt både pris- och sortimentsmässigt.

I morgon, fredag, öppnar som sagt den nya Coop-butiken i Vimmerby.

– Jag är jättespänd och förväntansfull på att få visa upp vår första butik i det här området. Jag är stolt över jobbet som alla har lagt ner på de här dagarna. Alla omgjorda Netto-butiker kommer se likadana ut så man känner igen sig.